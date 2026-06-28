Средь бела дня: медведь напал на грибника в Тукумском крае

Это случилось днём в пятницу, 26 июня. Пострадавший, мужчина лет сорока - страстный грибник, который, узнав о том, что в лесах появились лисички, не мог не пойти по грибы в хорошо знакомый лес.

Найдя полянку, где грибов было много, он начал их срезать и примерно в 50 м за спиной услышал громкий рёв. Оглянувшись, грибник увидел взрослого медведя, который быстро приближался. До этого ничто не предвещало, что животное находится поблизости.

Мужчина бросил грибы и залез на ближайшую берёзу. На высоте примерно трёх метров одна из веток отломилась, и он смог с её помощью отогнать зверя, который был уже рядом с деревом и рычал. К счастью, медведь не стал атаковать и ушёл. После такого случая мужчина вряд ли будет готов ещё раз в ближайшем будущем отправиться в лес на "тихую охоту".

Кроме того, сообщается, что в этой местности пропали две собаки, и тамошние жители предполагают, что в их исчезновении также может быть виноват медведь.

О случившемся было заявлено в полицию, сотрудники пообещали оповестить местное население.

Публикацию об этом случае в "Фейсбуке" народ активно комментирует. Большинство предлагает отменить охраняемый статус медведей и начать их отстреливать, пока они никого не съели, поскольку их, дескать, слишком много расплодилось в стране. Более умеренные комментаторы рекомендуют запастись перцовым баллончиком или свистком.