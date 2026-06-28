Премьер: вопрос укрытий в Латвии провален; как предлагается его решать?

"Есть 509 проектов с европейской поддержкой, реализован один", - охарактеризовал ситуацию премьер.

Он также сказал, что правительство на субботнем заседании приняло решение, что прежняя система будет переработана и в течение двух недель должны поступить предложения по внедрению унифицированного решения для укрытий, чтобы его можно было реализовать "быстро, эффективно и уже сейчас".

Премьер рекомендует брать пример с Украины, где реально знают, как решать такие вопросы в жизни, а не только "на бумаге". Один из стандартных решений для многоквартирных домов там - это типовые бетонные укрытия третьей категории. В них можно быстро забежать и укрыться, например, при атаке дронов, пояснил Кулбергс.