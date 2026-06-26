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Крах немецкого автопрома? VW готовится уволить до 100 000 сотрудников (1)

© Deutsche Welle 26 июня, 2026 18:46

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Немецкий автомобильный концерн Volkswagen рассматривает возможность сокращения до 100 тысяч сотрудников по всему миру - вдвое больше, чем предусматривал ранее объявленный план. Об этом сообщил в пятницу, 26 июня, экономический журнал Manager Magazin со ссылкой на источники в компании.

По данным издания, глава Volkswagen Оливер Блуме уже представил правлению новый план реструктуризации концерна до 2030 года. Ранее автопроизводитель заявлял, что в целях экономии сократит к 2030 году около 50 тысяч рабочих мест.

Окончательное решение остается за наблюдательным советом Volkswagen, который должен 9 июля обсудить предложения правления.

Четыре завода в Германии под угрозой закрытия

Помимо сокращения персонала, компания "в среднесрочной перспективе" намеревается прекратить производство на четырех заводах в Германии, пишет Manager Magazin. Речь идет о предприятиях Volkswagen в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также заводе "дочки" VW - Audi - в Неккарзульме.

Руководство Volkswagen также обсуждает изменение структуры бизнеса. По данным журнала, основной бренд Volkswagen и подразделение по выпуску комплектующих могут выделить в отдельные компании.

Официальный представитель Volkswagen в ответ на запрос агентства dpa подтвердил разработку плана реструктуризации, но отказался комментировать конкретные меры. По его словам, целью является "всеобъемлющая трансформация". "Вся группа, включая бренды и дочерние компании, должна претерпеть далеко идущие изменения", - сказал представитель концерна.

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