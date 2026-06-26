Тяжелая авария на Рижской объездной (ВИДЕО)

В ДТП попали лесовоз и легковой автомобиль. По видео, отправленному очевидцами, видно, что лесовоз съехал в кювет и перевернулся, легковушка сильно раздавлена.

Официальной информации о пострадавших и обстоятельствах аварии в настоящее время отсутствует.

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