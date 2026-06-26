Водителей предупреждают о скользких дорогах в жару

Как сообщило LETA со ссылкой на ЛТВ, согласно прогнозам метеорологов, температура воздуха в Латвии в выходные дни местами может превысить 30 градусов, что означает значительное нагревание асфальтового покрытия автомагистралей. В таких условиях на участках со старым и плохо техническим состоянием асфальта, а также в местах, где были отремонтированы выбоины, может образоваться выпот, делающий дорогу скользкой.

Для снижения риска скольжения их посыпают песком, что может создавать неудобства для мотоциклистов. Участникам дорожного движения рекомендуется сообщать о таких опасных участках дорог, позвонив в LVC по круглосуточной бесплатной информационной линии 8000 5555, чтобы сотрудники дорожно-ремонтной службы могли оперативно устранить опасности на дорогах.

Одновременно с этим LVC напоминает, что сезон ремонтных работ на дорогах продолжается, поэтому на 65 участках национальных дорог сохраняются ограничения движения. Все действующие ограничения движения, связанные с ремонтными работами на дорогах, опубликованы на карте на сайте LVC.

