Зеленский объявил 40-дневную операцию, по итогам которой Россия прекратит войну

Президент подчеркнул, что СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует лучшие показатели в защите позиций благодаря применению беспилотников разных типов, а ЦСО «Альфа» является лидером по количеству поражённой живой силы и техники российской армии. Подробностей предстоящей операции глава государства не раскрыл.

Накануне, 24 июня, Зеленский заявил, что проводимая Вооружёнными силами Украины операция в Крыму «чётко просчитана», а получение обещанной партнёрами на саммите G7 помощи позволит Украине оперативно создать условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир. Тогда он не уточнил, о какой именно помощи идёт речь, но указал, что Киев «очень рассчитывает» на утвердительный ответ и «чётко знает, о чём речь».

В последнее время ВСУ значительно усилили удары по энергетической инфраструктуре Крыма. В результате атак на полуострове полностью остановили продажу топлива, закрыли паромную переправу и запретили движение большегрузов по Крымскому мосту, а перебои с электричеством затронули Северо-Западный, Центральный и Южнобережный энергорайоны полуострова. В Алуште, Армянске, Красноперекопске и Джанкое ввели веерные отключения, а в Севастополе 24 июня полностью пропал свет. Параллельно Силы специальных операций Украины сообщили о полном уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал у села Раздольное — объекта, который использовался для снабжения российских войск на южном направлении.

Министр обороны Украины Михаил Федоров ранее говорил о кампании по изоляции Крыма. «Происходит изоляция Крыма дронами. И выглядит так, что в ближайшее время Крым превратится в остров», — отмечал он. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадьяр») указывал, что Крым в скором будущем ожидает транспортная изоляция, срыв туристического сезона и дефицит ресурсов. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, в свою очередь, призывал россиян покидать полуостров, «пока Керченский мост ещё стоит».