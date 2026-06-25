Пенсии, пособия, компенсации по-новому: кому и как получать

Не стоять в очереди

Запишитесь через мобильное приложение

Новая возможность удаленной записи с помощью мобильного приложения BinaryQ в 10 крупнейших центрах обслуживания клиентов Государственного агентства социального страхования (VSAA) позволит сократить время, которое приходится проводить в очереди, явившись в отделение лично.

V Как оформить время визита удаленно?

1. Скачайте приложение BinaryQ на свой телефон.

2. Найдите VSAA – воспользуйтесь поисковой системой или прокрутите список до конца.

3. Откройте раздел VSAA. Выберите центр обслуживания клиентов, который планируете посетить.

4. Просмотрите текущую ситуацию в очереди и нажмите SaNemt talonu («Получить талон»).

V Что необходимо?

Для удаленного оформления очереди вам потребуется:

- подключение к Интернету;

- включенная функция GPS или определения местоположения на телефоне;

- находиться не далее чем в 25 км от выбранного центра обслуживания клиентов VSAA.

V Куда можно подать заявку на очередь удаленно?

Удаленная заявка на очередь доступна в центрах обслуживания клиентов VSAA:

* в Риге: улица Фридрикя, 9; бульвар Бривибас, 32 («Сакта»), улица Марупес, 1;

* в Елгаве – улица Паста, 43;

* в Валмиере – улица Межа, 7;

* в Екабпилсе – улица Ригас, 152;

* в Даугавпилсе – улица Гимназияс, 10;

* в Вентспилсе – улица Лакстигалу, 1;

* в Резекне – улица Виляну, 8;

* в Лиепае – улица Грауду, 50/3.

Меньше инстанций

Упрощается процесс подачи документов

Будет существенно упрощен процесс подачи документов на получение социальных услуг и социальной помощи для клиентов муниципальных социальных служб.

Проект поправок к закону «О кредитных учреждениях», подготовленный Министерством финансов и Министерством благосостояния, предусматривает предоставить социальным службам самоуправлений право на основании личного заявления от клиента и его обращения в социальную службу получать от кредитных учреждений или почтовой платежной системы информацию со счетов физических лиц: о платежах, ценных бумагах, инвестициях, сбережениях и остатках на счетах за определенный период.

Это позволит отказаться от прежней практики, когда физические лица должны были самостоятельно получать и подавать выписки по счетам.

В настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основано на оценке материально-социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов, обеспечивающих этот процесс. Следует учесть, что многие пожилые люди, жители с инвалидностью не пользуются интернет-банком, и им приходится обращаться в банки лично и платить за услуги выписки со счета. А расценки в банках сейчас высокие.

Планируемые изменения позволят социальным службам самоуправлений получать необходимые данные в автоматическом режиме. Это значительно упростит подачу и обработку документов, снизит бюрократическую нагрузку на получателей услуг и на социальные службы.

Изменения связаны с созданием единой цифровой платформы DigiSoc для управления социальными услугами и социальной помощью. Это обеспечит более эффективный обмен данными между учреждениями и постепенно заменит муниципальную систему социального обеспечения, - сообщили в Минблаге.

Планируется, что новый порядок вступит в силу в 2027 году - одновременно с внедрением платформы DigiSoc.

С проектом закона можно ознакомиться на портале правовых актов, после чего он будет представлен на рассмотрение Сейма...

Пенсии – на иностранные счета

Больше возможностей для получателей государственных выплат

Пенсии, пособия и компенсации, выплачиваемые в Латвии, могут переводиться не только на банковский счет в Латвии или счет в системе почтовых платежей (PNS), но и на счет, открытый в другой стране ЕС/ЕЭЗ, Швейцарии или Соединенном Королевстве, если есть возможность получать платежи в евро.

Это также относится к электронным денежным счетам Revolut и платежным системам - таким как Paysera, если они предоставляют формат IBAN. Новые возможности обусловлены поправками к закону «О государственном социальном страховании», - информирует Госагентство социального страхования (VSAA).

V Что должен знать получатель пенсии или компенсации, проживающий в Латвии, если он хочет получать выплаты на иностранный счет?

Получатели пенсий и страховых компенсаций, проживающие в Латвии и выбравшие получение этих выплат VSAA на счет платежного учреждения другой страны ЕС/ЕЭЗ, Швейцарии или Соединенном Королевстве, теперь будут получать пенсии и компенсации так же, как если бы они выехали за границу на постоянное проживание:

- выплаты производятся до 31 декабря текущего года;

- для продолжения получения выплат в следующем году необходимо ежегодно с 1 октября по 15 декабря подавать заявление в VSAA о продолжении выплат.

V Заявление можно подать:

- в электронном виде, подписав его защищенной электронной подписью;

- по почте или через уполномоченное лицо, приложив нотариально заверенное свидетельство о том, что клиент жив;

- лично, посетив центр обслуживания клиентов отдела VSAA.

НАПРИМЕР. Пенсионер, которому выплачивается пенсия по старости на счет латвийского кредитного учреждения, проживает в Латвии. Он подает заявление в VSAA 14 июня 2026 года, указав свой счет в британском платежном учреждении для выплаты пенсии по старости. Выплата пенсии VSAA на указанный счет обеспечивается до 31 декабря 2026-го.

Для продолжения выплаты пенсии с 1 января 2027 года необходимо в период с 1 октября 2026-го по 15 декабря 2026-го подать заявление о продолжении выплаты пенсии - как и в случае с пенсионером, который проживает в Великобритании. И затем подавать ежегодно.

Если же пенсионер снова указывает счет в латвийском кредитном учреждении для выплаты пенсии, то ежегодное заявление о продолжении выплаты пенсии подавать не нужно.

V Уезжаем

При выезде из Латвии для постоянного проживания в другие страны ЕС/ЕЭЗ, Швейцарию или Великобританию латвийская пенсия и страховое пособие перечисляются на личный счет, открытый в платежном учреждении страны проживания, на который могут поступать платежи в евро.

Для получения пенсии или пособия также можно указать свой счет в латвийском кредитном учреждении или в системе PNS.

Получатель латвийской пенсии или пособия, проживающий за границей, также должен ежегодно, с 1 октября по 15 декабря, подавать заявление на продолжение пенсионных выплат в соответствии с вышеуказанным порядком...

О взносах социального страхования

Минимальные выплаты аннулируются

Минимальный обязательный взнос социального страхования на период с 1 января 2026 года не распространяется на самозанятых, включая налогоплательщиков микропредприятий и получателей авторских гонораров (поправки к закону «О государственном социальном страховании» от 16 апреля 2026 года).

В свою очередь Государственное агентство социального страхования (VSAA) прекращает расчет минимальных обязательных взносов для самозанятых на период, когда самозанятый не является наемным работником и получает ежемесячный доход ниже минимальной заработной платы. Самозанятым лицам больше не нужно сообщать в Государственную налоговую службу о планируемом доходе в 2026 году.

Кроме того, с 1 января 2026 года работодатель не будет обязан вносить минимальные обязательные взносы за лиц с инвалидностью 3-й группы. До сих пор это освобождение распространялось только на лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп и детей-инвалидов.

V Социальное страхование супругов

А также с 1 января 2026 года супруг или супруга самозанятого лица, добровольно решившего присоединиться к системе социального страхования, будут застрахованы только на пенсию. До настоящего времени супруги могли добровольно присоединиться к нескольким видам социального страхования: пенсионному страхованию, страхованию по инвалидности, страхованию по беременности и родам, а также страхованию родителей.

Супруги самозанятых лиц, добровольно вступившие в систему социального страхования до 31 декабря 2025 года, могут вносить добровольные страховые взносы по вышеупомянутым видам социального страхования до конца текущего года - в порядке, установленном до 31 декабря 2025-го...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА