Заплатит ли Škoda 5,7 млн евро за задержки и дефекты электричек?

Председатель правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс заявил, что перевозчик изучил объяснения и документы производителя, а также заключения аудиторской компании PricewaterhouseCoopers и адвокатского бюро BERG. Юридических оснований отказаться от предусмотренного договором штрафа специалисты не нашли.

Škoda Vagonka ссылалась на пандемию Covid-19 и последствия войны на Украине. Эти обстоятельства уже учли, продлив срок исполнения контракта.

«Влияние этих обстоятельств в ходе проекта было учтено путём продления срока исполнения договора, который, к сожалению, был нарушен», - пояснил Нешпорс.

Последний из 32 электропоездов должен был прибыть в Латвию до 31 июля 2024 года, однако его доставили только 13 ноября. Все заказанные составы к настоящему времени переданы перевозчику.

Новые поезда начали перевозить пассажиров в середине декабря 2023 года. Несмотря на длительные испытания, в декабре 2023 года и январе 2024 года составы регулярно сталкивались с техническими неполадками.

В 2023 году железнодорожным транспортом воспользовались 17,1 млн пассажиров, а в 2025 году - 21,3 млн. Рост составил 25%. Точность движения достигла 98,4%.

«Это один из самых высоких показателей в Европе», - подчеркнул Нешпорс.

Каждый электропоезд состоит из четырёх вагонов, имеет длину 109 метров и рассчитан на 436 сидячих и 454 стоячих пассажира. Общая стоимость закупки составила 244,846 млн евро, из которых 168 191 033 евро поступили из Фонда сплочения ЕС.