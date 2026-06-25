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Трамп неожиданно похвалил Зеленского за ход войны

Редакция PRESS 25 июня, 2026 11:27

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп положительно оценил действия Владимира Зеленского в войне России против Украины. Отвечая на вопросы журналистов 24 июня в Белом доме, американский лидер заявил, что украинский президент продолжает сопротивление и показывает неплохие результаты, сообщает Deutsche Welle.

«По крайней мере, он держится», - сказал Трамп во время пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

Журналист спросил президента США, считает ли он, что Зеленский сейчас побеждает. Трамп не дал прямого ответа, но отметил большие потери обеих сторон.

«С обеих сторон гибнет много людей, но я думаю, что у него всё идёт довольно неплохо», - заявил глава Белого дома.

Эти слова заметно отличаются от прежней риторики Трампа. Ранее он неоднократно критиковал Зеленского и обвинял его в том, что тот мешает усилиям по прекращению войны.

Потепление в тоне стало заметно после саммита G7, проходившего во Франции 15-17 июня. Трамп назвал свою встречу с Зеленским «очень хорошей», призвал Россию заключить мир и пообещал сделать для этого «всё, что в его силах».

После переговоров президент Украины заявил, что при получении обещанной союзниками помощи Киев сможет быстро создать условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир. Деталей Зеленский не привёл.

На той же пресс-конференции Трамп раскритиковал Германию и другие европейские страны за их позицию по войне США и Израиля против Ирана. По словам американского президента, Вашингтон ожидал от Берлина хотя бы символической поддержки, но получил отказ.

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