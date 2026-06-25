Комментаторы поддержали шутку:
-Кто-то буквально еле добирается домой...
-Иллюстрация к фразе “идёт как после Лиго””.
-Вот это настоящий гуляка на Лиго — всю ночь папоротник искал!
-Идёт к президенту на завтрак! А курочка будет?
-Попробуй-ка сам добраться домой с тремя промилле…
-Этой стоило бы показать дорогу к доктору Айболиту.
-Такая судьба: и самому, и деткам хочется есть; приходится работать без выходных, работать в стрессе, нельзя выгорать…
-Хорошо отпраздновал — идёт за очередной порцией шашлыка!
-Похмелье.
-Неужели нельзя было помочь ей “подлечиться”?