

Комментаторы поддержали шутку:

-Кто-то буквально еле добирается домой...

-Иллюстрация к фразе “идёт как после Лиго””.

-Вот это настоящий гуляка на Лиго — всю ночь папоротник искал!

-Идёт к президенту на завтрак! А курочка будет?

-Попробуй-ка сам добраться домой с тремя промилле…

-Этой стоило бы показать дорогу к доктору Айболиту.

-Такая судьба: и самому, и деткам хочется есть; приходится работать без выходных, работать в стрессе, нельзя выгорать…

-Хорошо отпраздновал — идёт за очередной порцией шашлыка!

-Похмелье.

-Неужели нельзя было помочь ей “подлечиться”?