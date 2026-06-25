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Битвы за подвал: как получить дополнительные площади в своём доме?

«Вести» 25 июня, 2026 10:26

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Хорошо иметь свой сарайчик во дворе или ячейку в подвале многоквартирного дома. Чтобы складывать то, что жалко выбросить: отслужившую свое мебель, кипы старых газет, банки. Или обустроить удобное место для хранения сезонных вещей...

Сарайчики во дворе, подвалы в многоквартирных домах... Когда-то эти дополнительные помещения предназначались для хранения дров. Дровник – так и называли сараи. А теперь, когда квартиры в основном отапливаются централизованно, эти помещения жильцы стали использовать, увы, как склад ненужных вещей. Выбросить-то жалко: все нажито непосильным трудом, как говорил некто Шпак из известной комедии.

Но много где в городах сараи во дворах снесли за ненадобностью, построили автостоянки или возвели новые дома, супермаркеты. Земля должна приносить прибыль, - считают предприниматели. В новых домах подвалов нет; хорошо, если подземная автостоянка, а в старых много где подвалы в свое время ушлые деятели захватили под фирмы, магазины.

Обитатели же «хрущевок», «литовок», «брежневок», где сохранились подвалы в собственности дома, стали счастливыми обладателями дополнительной площади. А когда закон разрешил закреплять за квартирой эту ячейку в подвале, то спрос на хозяйственные каморки возрос необычайно. Владельцы квартир стали срочно писать заявления управляющим о закреплении за их квартирой сарайчика в подвальном помещении...

Своё и общее

Но все не так просто. Подвалом можно пользоваться индивидуально или делить площадь с остальными жильцами дома, и это зависит от статуса помещения. Как объясняют в департаменте жилья и среды Рижского самоуправления, подвалы делятся на два вида, от этого зависят и права жильцов на их использование.

V При статусе нежилого помещения подвал уже кому-то принадлежит: его в свое время приватизировали. Жильцы этим подвалом пользоваться не могут. Но и владелец не может там делать что хочет, а только соблюдая требования, которые распространяются на обычного собственника квартиры.

V Если подвал имеет статус помещения общего пользования, он является частью общей собственности дома, и у каждого владельца квартиры есть «идеальная доля» в подвале. Использовать помещения можно согласно положениям Закона о квартирной собственности. То есть по решению собственников квартир или распоряжению управляющего, если его уполномочили те же собственники квартир...

Выделите мне ячейку

Порой можно услышать, что управляющий закрыл подвал и использует его якобы для хозяйственных нужд дома, однако, как сообщают жильцы, доступ туда запрещен владельцам квартир, а значит, и идеальных частей дома.

Управляющий действует незаконно. В том случае, если подвал – это общая собственность, каждый владелец квартиры имеет право пользоваться помещением, если только общее собрание жильцов не приняло другое решение.

И тогда главный вопрос: как будут делить ячейки в подвале? В советских серийных домах обычно этих ячеек меньше, чем квартир в доме. Место занимают теплоузел, домовые счетчики, порой там выделены помещения для управляющего домом или правления товарищества.

(!) Все общие помещения в доме, в том числе подвалы, считаются общим имуществом всех владельцев квартир. Порядок их использования должен быть утвержден на общем собрании собственников.

Голосованием можно закрепить за той или иной квартирой конкретную каморку.

Советуем на такое собрание явиться, если вы хотите заполучить сарайчик в подвале. А то получится как в славной комедии «Гараж» Эльдара РЯЗАНОВА, когда гаража лишили того, кто проспал собрание...

Бывает и так, что новый собственник квартиры узнает, что в доме есть подвал, и хочет вступить в права пользования своей ячейкой. Тем более что на дверях указан номер его квартиры. А там уже напихана чужая старая мебель, висит замок. Что в таком случае делать? Созывать собрание, чтобы выдворить «оккупанта»?

Такой вопрос порой задают читатели.

Порядок регулирует Закон о квартирной собственности – вопросы использования подвала решаются собственниками квартир общим собранием. И просто так вселяться в подвальное помещение никто не имеет права. И даже если какая-то квартира получила ячейку, это не собственность, а, можно сказать, аренда.

Но есть случаи, когда новый владелец квартиры вынужден обратиться в суд, чтобы получить себе каморку в подвале. Если собственники квартир на общем собрании не поделили сарайчики и не закрепили это соответствующим решением, то при возникшем споре придется доказывать, кому сарайчик нужнее и кто им пользовался ранее...

Порядок во всём

Чистота и порядок должны быть не только в своих квартирах, на лестничных клетках, но и в подвале, в том числе во вверенных в пользование чуланчиках. Недавно мы получили письмо, в котором читатель рассказывает, что сосед хранит в своей ячейке заготовки овощей на зиму. Так у него банки с огурцами взорвались, жижа потекла по полу, в том числе в его сарайчик. Запах, мухи...

Другой сосед складывал там краски, растворители, оставшиеся после ремонта, кто-то хранит баллоны со сжиженным газом – собирается на дачу. Что можно и что нельзя хранить в подвале?

Надо помнить, что в подвальном помещении тоже нужно соблюдать правила технической и пожарной безопасности. Как сообщили в департаменте жилья и среды Рижской думы, в подвалах строго запрещено хранить легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества. Такие нарушения фиксирует Государственная пожарно-спасательная служба, а то и полиция.

Юридически, если какой-то владелец квартиры грубо нарушает правила пользования подвальным помещением, в частности неоднократно получал замечания от управляющего, были составлены акты полицией, пожарными, создается прецедент, по которому его судом могут... выселить из квартиры.
А насчет огурцов: убрать за собой – это обязанность каждого воспитанного человека, который живет в общем доме. К сожалению, не все руководствуются этим бесспорным правилом...

Кто уберёт?

Было в редакционной почте и такое письмо. Читатель написал, что после замены водопровода в подвале остались старые трубы, упаковки, лужи. Дворник отказывается убирать: говорит, что его дело – территория и санитарная уборка помещений общего пользования, а не уборка строительного мусора. Жильцы готовы вызвать полицию, пожарных – кого угодно, потому что в подвал не войти.

По закону за порядок в доме отвечают все собственники квартир. Если в уставе товарищества или в договоре об обслуживании не записано, кто конкретно убирает строительный мусор, то придется этот вопрос решать товариществу или общности собственников.

Тут важно смотреть договор с компанией, которая меняла трубы. Там желательно было указать, что они же позаботятся о вывозе мусора и уборке помещения. Или в договоре об обслуживании дома может быть пункт о том, что управляющий организует уборку мусора после очередных или внеплановых ремонтных работ. Чаще всего эта услуга уже включена управляющим в смету обслуживания дома. Поэтому обратитесь сначала к управляющему...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

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