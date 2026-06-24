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«На поле не выбраться, убирать сложно»: что с молодым латвийским картофелем?

© Lsm.lv 24 июня, 2026 17:11

Новости Латвии 0 комментариев

Предложение раннего картофеля на рынках растет с каждой неделей. Цена колеблется от 1,60 до 3,50 евро за килограмм. Крестьяне говорят: оценивать ожидаемый урожай еще рано — ситуация разнится по краям, сообщает Latvijas Radio.

Несколько встреченных на Ночном рынке в Риге картофелеводов оценивают урожай раннего картофеля с осторожностью.

«Сейчас тяжело. Одно время была засуха, а потом неделю лили дожди. На поле не выбраться, убирать очень сложно. Картофелю надо было напиться с той засухой — не было. Плоды должны были быть крупнее, а они такие, какие есть», — говорит один из них.

В биологическом хозяйстве Baltbārži в Яунпилсском крае ранний картофель выращивают впервые. Выросший под агропленкой уродился хорошо, считает хозяин Арвис Раса:

«Грех жаловаться — как у всех. Больше или меньше, но у всех примерно одинаково. Наша картофельная прибыль приходится на первый урожай. Остальные площади — стандартный картофель».

Хозяин говорит, что и у других фермеров первый урожай хороший. К тому же и спрос сейчас неплохой:

«Да, скажем так. Мы с хозяйкой сегодня попробуем съездить и набрать первых лисичек. Надо постараться на рынке сделать так, чтобы все было полным, потому что людей привлекают лисички, укроп и молодой картофель. И если такой ассортимент есть — есть чем привлечь. Голый картофель — нет, всегда берут всего понемногу».

Руководитель Союза производителей и переработчиков картофеля Айга Краукле говорит, что отдельные хозяйства уже начали копать:

«Есть клубни среднего размера, крупных еще нет. Но для раннего картофеля это приемлемый и очень востребованный продукт. Есть хозяйства, которые уже начали копать. Но есть и такие — например, довольно крупное хозяйство, которое делало это каждый год, — они говорят, что испугались апрельского посева: тогда было холодно, посадили на неделю позже, и копать начнут после Янова дня, на следующей неделе. Так что начало есть, по количеству снизу выглядит многообещающе, довольно хорошо».

Всего в прошлом году картофель в Латвии выращивался на площади почти шести тысяч гектаров, не считая крахмального и семенного. Площади в прошлом году выросли более чем на триста гектаров.

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