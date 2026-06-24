Костры Лиго на покрышках? Несусветная вонь накрыла Ригу и окрестности

Первые сообщения появились от жителей Кенгарагса и района торгового центра Akropole. Люди отмечали, что проснулись среди ночи из-за резкого запаха дыма, который проникал даже в квартиры с закрытыми окнами.

«Невозможно дышать, все в дыму», «Проснулась от запаха гари», «Вся квартира уже пахнет костром» — писали пользователи.

Судя по комментариям, запах ощущался практически по всей Риге — от Пурвциемса и Плявниеки до Иманты, Зиепниеккалнса и Тихого центра. Аналогичные сообщения поступали из Юрмалы, Саласпилса и Кекавы.

Многие отмечали, что сначала над городом появилась необычная дымка, напоминающая туман, а затем распространился сильный запах гари. Некоторые пользователи предположили, что причиной могли стать торфяные пожары, горящая резина или несанкционированное сжигание отходов. Другие связывали происходящее с многочисленными кострами, которые традиционно разводят во время празднования Лиго.

«На Лиго всегда такой запах. Единственная ночь в году, когда жгут костры, и этот запах очень быстро распространяется», — написал один из участников обсуждения.

По словам жительницы Риги Ирины Миэзите, она обратилась в полицию. Позже ей сообщили, что жалобы поступали из разных районов столицы:

«Сказали, что вся Рига жалуется на этот запах. Но пожаров нигде не зафиксировано. Они считают, что это связано с низким атмосферным давлением», — рассказала она.

Несмотря на отсутствие информации о крупных пожарах, многие жители отмечали, что запах сохранялся до самого утра и был значительно сильнее, чем в предыдущие годы.

Официальных сообщений о масштабных возгораниях в Риге и ее окрестностях к моменту публикации не поступало.