«Не забывает ни вещи, ни детей»: объявление водителя автобуса стало хитом интернета

Один из водителей автобуса «Lux Express» вызвал улыбки у тысяч людей после того, как его остроумное обращение к пассажирам стало популярным в социальных сетях.

На видео запечатлен момент незадолго до прибытия автобуса в конечный пункт назначения. Водитель через громкоговоритель напоминает пассажирам проверить свои места и не забыть личные вещи. Однако он также добавляет шутливую ремарку, призывая пассажиров не оставлять в автобусе ни сумок, ни телефонов, ни своих спутников жизни.

«И большая просьба к родителям, путешествующим с детьми: не забывайте своих детей в автобусе. Забытые дети становятся будущими водителями автобусов, такими же, как я», — пошутил водитель.

Необычное объявление вызвало смех в автобусе, а позже — и в интернете, где видео быстро набрало популярность. Многие комментаторы признали, что такой юмор сделал поездку более приятной и создал позитивный настрой перед прибытием в пункт назначения.