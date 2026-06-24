Вся надежда на вторую половину дня: что обещают синоптики на Янов день?

В первой половине дня небо будет преимущественно затянуто облаками, но во второй половине дня прояснится. Местами, в основном на востоке страны, облака принесут кратковременный дождь.

Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юго-запада, запада, а воздух прогреется до +19...+23 градусов, в то время как местами в Видземе температура воздуха будет на несколько градусов ниже.

В Риге Янов день начнется с довольно облачной погоды, также возможен кратковременный дождь. В течение дня облака рассеются и выглянет солнце. Воздух прогреется до +22...+24 градусов.