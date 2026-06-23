При ожоге главное - немедленно охлаждать повреждённое место прохладной проточной водой не менее 20 минут.

«Самое важное всегда - охлаждать, то есть направить прохладную проточную воду прямо на место ожога», - подчеркнул Пукитис.

Если воды мало, её следует лить медленно, а не выливать всю сразу. При ожоге площадью больше ладони пострадавшего необходимо вызвать скорую помощь.

Прилипшую к коже синтетическую одежду нельзя отрывать силой. Свободную ткань можно осторожно снять или обрезать вокруг повреждённого места.

«Если видно, что вместе с одеждой отходит кожа, отрывать её не следует», - предупредил специалист.

После охлаждения ожог можно прикрыть марлевой салфеткой, пищевой плёнкой или спасательным термоодеялом. Кремы, мази и сметана не нужны.

«Сметана, мази - всё это нет. Они не дают того эффекта, который нам нужен», - заявил Пукитис.

Не менее опасно подавиться мясом за праздничным столом. Сначала нужно спросить человека, действительно ли он подавился, и привлечь внимание окружающих.

Пострадавшего следует наклонить вперёд и пять раз ударить основанием ладони между лопатками по направлению вниз и вперёд. Если это не помогло, выполняют пять резких толчков в верхнюю часть живота - между пупком и нижней частью грудины.

Человека, сидящего за столом, сначала обязательно наклоняют вперёд. Бить по спине в вертикальном положении нельзя - это способно ухудшить ситуацию.

Начинать с пяти ударов между лопатками следует и при помощи взрослым, и детям. Толчки в живот эффективны, но более травматичны.

Времени мало: без воздуха человек может продержаться около минуты, а при стрессе потерять сознание ещё быстрее. Если рядом никого нет, можно несколько раз резко надавить верхней частью живота на спинку устойчивого стула.