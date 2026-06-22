Латвия хочет отказаться от переноса рабочих дней: «в других государствах ЕС так не делают»

Он сообщил, что Министерство благосостояния подало законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. В то же время, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней.

"В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать", - сказал Узулниекс.

В настоящее время Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году.

Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней - пятницы, 25 июня, и пятницы, 19 ноября. Правительство решило отложить рассмотрение этого вопроса.

Рабочий день с 25 июня планировалось перенести на субботу, 19 июня, а рабочий день 19 ноября - на субботу, 13 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник, 3 мая.

Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней не меняет общее количество рабочих дней в году и распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер.