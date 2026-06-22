НАТО меняет подход к обороне стран Балтии: что теперь будет?

Согласно плану, объединенный германо-голландский корпус возьмет на себя ответственность за командование силами НАТО в Латвии и Эстонии в случае потенциального конфликта. Новая структура позволит оперативно перебросить в Балтийский регион десятки тысяч военнослужащих в случае необходимости. Агентство Reuters сообщает, что в Латвию и Эстонию может быть оперативно переброшено до 60 000 военнослужащих.

В настоящее время координация действий сил НАТО в странах Балтии и на севере Польши осуществляется из единого штаба в польском городе Щецин. Новый подход предполагает большее внимание к обороне стран Балтии, учитывая риски для безопасности в регионе после полномасштабного вторжения России в Украину.

Германо-нидерландский корпус базируется в Мюнстере, Германия, и включает в себя 16 государств-членов НАТО. В мирное время основная задача такого корпуса — планирование и подготовка, но в случае кризиса или войны он становится базой для развертывания и командования крупномасштабными силами.

Эта тема стала особенно актуальной в то время, когда США пересматривают свое военное присутствие в Европе. Министр обороны США Пит Хегсет недавно объявил о пересмотре размещения войск Вашингтона в Европе, одновременно призвав европейские страны взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские союзники уже увеличили свой вклад в силы быстрого реагирования альянса, чтобы компенсировать некоторое сокращение вклада со стороны Соединенных Штатов.

Эксперты по безопасности считают, что новая структура командования является частью более широкой стратегии НАТО по укреплению восточного фланга альянса и обеспечению того, чтобы в случае потенциального кризиса страны Балтии могли как можно быстрее получить военную поддержку от союзников.