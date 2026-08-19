При возникновении угрозы для государства для передвижения беженцев и гражданского населения, безусловно, будут определены конкретные маршруты; это предусмотрено планами действий, пояснил Слайдиньш.
Говоря о передвижении в составе колонн, майор отметил, что всё зависит от обстановки. Это может быть предконфликтная ситуация — до фактического начала боевых действий, — и в таком случае передвижение колоннами допустимо. Однако, если ведутся активные боевые действия, ключевым становится вопрос о том, может ли колонна быть защищена средствами ПВО или системами радиоэлектронной борьбы.
«Ситуации бывают разные, а следовательно, и решения тоже», — подытожил Слайдиньш.
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