Оказалось, что одна упаковка имеется в Вараклянах. Это около 200 км от Риги. «Я начала истерически смеяться», — пишет она. Правда, в итоге лекарство удалось найти в другой аптеке здесь же, в Риге.
Публикация вызвала более широкую дискуссию о том, насколько часто из-за нехватки лекарств людям приходится искать медикаменты в других городах. Одна из комментаторов, работающая фармацевтом, призналась, что в случае дефицита иногда приходится проверять наличие препарата по всей Латвии.
«В последний раз он был в четырех местах в Латвии, вот я и сказала, где. А что делать, если деваться некуда и лекарство нужно», — пишет она. Другая участница дискуссии поделилась опытом: в поисках лекарства ей пришлось бы ехать из Сигулды в Даугавпилс, однако фармацевт пошла навстречу и заказала препарат в эту аптеку.
В комментариях люди указывают и на практическую проблему: даже если система показывает, что в конкретной аптеке лекарство есть, это еще не означает, что оно будет доступно к тому моменту, когда человек туда приедет. «Перед поездкой полезно позвонить в эту аптеку и убедиться, что это лекарство уже никто не зарезервировал», — советует одна из комментаторов. Она предупреждает, что иначе можно доехать до другого конца Латвии и в итоге узнать: препарат в системе числится, но его уже кто-то зарезервировал.
Другие, в свою очередь, подчеркивают, что иногда аптеки могут помочь и без поездок за сотни километров. «Я всегда предлагаю клиентам заказать лекарство», — пишет одна из сотрудниц аптеки. Даже если в конкретной аптеке препарата нет, можно связаться с другими аптеками и организовать внутреннюю пересылку. По ее мнению, отказ возможен лишь в том случае, если лекарство действительно невозможно получить ни со склада, ни из другой аптеки.
Однако из комментариев видно, что такие ситуации вызывают у людей не только неудобства, но и серьезное недоумение — особенно когда лекарство нужно ребенку или требуется срочно. «Из Риги в Даугавпилс. Из Саласпилса в Лиепаю», — пишет одна женщина, описывая, насколько далеко иногда приходится искать необходимый препарат.
Еще одна участница дискуссии с улыбкой отмечает, что «ближайшая к Лиепае круглосуточная аптека находится в Кулдиге», однако для другой пользовательницы соцсетей даже эта информация оказалась устаревшей — по ее словам, круглосуточную аптеку пришлось искать уже в Вентспилсе.
Тем временем автор первоначальной публикации шутит о Вараклянах: «Варакляны манят». Хотя на этот раз лекарство удалось найти в Риге, эта история вновь поднимает вопрос: насколько нормально, что наличие необходимого препарата порой приходится искать по всей Латвии?
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.