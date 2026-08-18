В комментариях люди указывают и на практическую проблему: даже если система показывает, что в конкретной аптеке лекарство есть, это еще не означает, что оно будет доступно к тому моменту, когда человек туда приедет. «Перед поездкой полезно позвонить в эту аптеку и убедиться, что это лекарство уже никто не зарезервировал», — советует одна из комментаторов. Она предупреждает, что иначе можно доехать до другого конца Латвии и в итоге узнать: препарат в системе числится, но его уже кто-то зарезервировал.

Другие, в свою очередь, подчеркивают, что иногда аптеки могут помочь и без поездок за сотни километров. «Я всегда предлагаю клиентам заказать лекарство», — пишет одна из сотрудниц аптеки. Даже если в конкретной аптеке препарата нет, можно связаться с другими аптеками и организовать внутреннюю пересылку. По ее мнению, отказ возможен лишь в том случае, если лекарство действительно невозможно получить ни со склада, ни из другой аптеки.

Однако из комментариев видно, что такие ситуации вызывают у людей не только неудобства, но и серьезное недоумение — особенно когда лекарство нужно ребенку или требуется срочно. «Из Риги в Даугавпилс. Из Саласпилса в Лиепаю», — пишет одна женщина, описывая, насколько далеко иногда приходится искать необходимый препарат.