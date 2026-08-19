-Должно быть, это подающие надежды представители «регрессивного» лагеря. Энтузиазма — хоть отбавляй, а вот с пониманием — большой вопрос.

-Вам стоит сказать спасибо за то, что эти ограждения для скота убрали бесплатно. Ведь если кто-нибудь напорется на такое ограждение и получит глубокий порез — это совсем не шутки. Недавно в него врезался мотоциклист. Это вовсе не средства безопасности — скорее, наоборот.

-«Ноу-хау» района Чиекуркалнс — это своего рода городское сопротивление (или как угодно это называйте). Речь идет о ситуации, когда Рижская дума годами игнорировала серьезные угрозы безопасности дорожного движения, вынуждая местных жителей брать дело в свои руки. А что еще остается делать, если иначе тебя просто не слышат?