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Муниципальная полиция начала административное производство в связи с нарушениями Закона о дорожном движении.
Уже появились и комментарии в сети — неоднозначные:
-Должно быть, это подающие надежды представители «регрессивного» лагеря. Энтузиазма — хоть отбавляй, а вот с пониманием — большой вопрос.
-Вам стоит сказать спасибо за то, что эти ограждения для скота убрали бесплатно. Ведь если кто-нибудь напорется на такое ограждение и получит глубокий порез — это совсем не шутки. Недавно в него врезался мотоциклист. Это вовсе не средства безопасности — скорее, наоборот.
-«Ноу-хау» района Чиекуркалнс — это своего рода городское сопротивление (или как угодно это называйте). Речь идет о ситуации, когда Рижская дума годами игнорировала серьезные угрозы безопасности дорожного движения, вынуждая местных жителей брать дело в свои руки. А что еще остается делать, если иначе тебя просто не слышат?
-Когда муниципальный отдел, отвечающий за это, годами не может обустроить пешеходный переход, люди берут дело в свои руки.
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