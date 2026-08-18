Около 16% населения мира, то есть 1,3 млрд человек, имеют инвалидность; в Европе — примерно 87 млн.
В Латвии в 2014 году доля таких людей составляла 8,6%, в 2016 году — 8,8%, а к концу 2024 года уже 11,8%.
По имеющимся у Минблага данным, в связи со старением населения наиболее значительный рост наблюдается среди людей старше 64 лет.
В 2014 году инвалидность была установлена у 58 197 человек, а к концу 2025 года — уже у 109 877 человек, то есть рост составил 89%.
В то же время в возрастной группе от 18 до 63 лет (трудоспособный возраст) за этот же период рост не превысил 0,5%.
В настоящее время, записываясь на экспертизу инвалидности, совершеннолетние должны предоставить не только направление от семейного врача или лечащего специалиста и другие документы, но и заполнить анкету самооценки функциональных способностей.
В Минблаге пришли к выводу, что такой самооценки недостаточно для принятия решения.
Кроме того, данные, указанные в бумажных анкетах, невозможно систематически анализировать в электронном виде и сопоставлять с медицинской информацией.
Такая оценка субъективна и не является подходящим инструментом для принятия окончательного решения о статусе инвалидности. По этой причине анкету самооценки планируется заменить разработанным Всемирной организацией здравоохранения инструментом оценки инвалидности WHODAS 2.0.
В беседы с человеком впредь анкету будет заполнять функциональный специалист Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности — эрготерапевт или физиотерапевт.
Инструмент основан на Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) и охватывает шесть направлений: понимание и коммуникация — общение, восприятие информации; мобильность — передвижение, ходьба; самообслуживание — одевание, гигиена, прием пищи; отношения с другими людьми; жизненная активность — домашние дела, работа или учеба; участие в жизни общества — общественная жизнь, различные виды активности.
(Diena)
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