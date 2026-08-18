В 2014 году инвалидность была установлена у 58 197 человек, а к концу 2025 года — уже у 109 877 человек, то есть рост составил 89%.

В то же время в возрастной группе от 18 до 63 лет (трудоспособный возраст) за этот же период рост не превысил 0,5%.

В настоящее время, записываясь на экспертизу инвалидности, совершеннолетние должны предоставить не только направление от семейного врача или лечащего специалиста и другие документы, но и заполнить анкету самооценки функциональных способностей.