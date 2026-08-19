За несколько месяцев до смерти сатирик неожиданно позвонил Владимиру Зеленскому (тогда ещё руководителю «Квартала 95») и поблагодарил его за работу, в частности за сериал «Слуга народа». Зеленский позже признавался, что этот звонок его сильно удивил.

Михаил Задорнов родился в Юрмале.

Он умер в ноябре 2017 года в возрасте 69 лет после борьбы с опухолью головного мозга.