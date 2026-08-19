Задорнов приобрёл дом в 1990 году. В нём было 10 комнат, включая три спальни, две ванные и камин. После смерти сатирика в 2017 году дом перешёл к его первой жене Велте. Сначала она сдавала его, а позже продала.
Новые владельцы сразу получили разрешение на снос. Проект нового коттеджа согласовало Национальное управление культурного наследия Латвии, поскольку участок находится в зоне памятника градостроительства государственного значения.
До 2014 года Задорнов был одним из самых популярных российских комиков и выступал в Украине. После Евромайдана его риторика резко изменилась: он систематически высмеивал украинцев, власти страны и стремление к евроинтеграции, поддерживал аннексию Крыма и подписал письмо в поддержку Путина. После этого ему запретили въезд в Украину.
За несколько месяцев до смерти сатирик неожиданно позвонил Владимиру Зеленскому (тогда ещё руководителю «Квартала 95») и поблагодарил его за работу, в частности за сериал «Слуга народа». Зеленский позже признавался, что этот звонок его сильно удивил.
Михаил Задорнов родился в Юрмале.
Он умер в ноябре 2017 года в возрасте 69 лет после борьбы с опухолью головного мозга.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.