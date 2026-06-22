Только у моря прохладнее: праздничная неделя начнется с жары

Есть на свете праздники, которые люди отмечают потому, что так велит календарь, начальство или тёща. А есть праздники, которые отмечают потому, что иначе невозможно. Когда воздух пахнет травой сильнее, чем городом, когда даже самые серьёзные господа начинают поглядывать на венки с интересом, который стараются не показывать окружающим, а почтенные дамы внезапно вспоминают названия цветов, о существовании которых не подозревали всю зиму.
Есть на свете праздники, которые люди отмечают потому, что так велит календарь, начальство или тёща. А есть праздники, которые отмечают потому, что иначе невозможно. Когда воздух пахнет травой сильнее, чем городом, когда даже самые серьёзные господа начинают поглядывать на венки с интересом, который стараются не показывать окружающим, а почтенные дамы внезапно вспоминают названия цветов, о существовании которых не подозревали всю зиму.