Только у моря прохладнее: праздничная неделя начнется с жары

Днем будет преимущественно солнечно и сухо, столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов. Местами в прибрежных районах будет немного прохладнее.

В Риге днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Воздух в столице прогреется до +24…+26 градусов.

