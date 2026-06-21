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Администратор Baltic International Bank предлагает купить серебряный кубок за 200 тысяч евро (ФОТО)

© LETA 21 июня, 2026 18:28

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Администратор неплатежеспособного Baltic International Bank объявила о продаже с аукциона серебряного кубка работы Олега Аузерса "Ренессанс XXI века", о чём свидетельствует объявление в официальном издании Latvijas vēstnesis.

Ювелирное изделие оценивается в 200 тысяч 826 евро - за более низкую цену оно не продаётся. Помимо этого, покупатель должен будет заплатить НДС.

Предмет искусства можно осмотреть в Музее истории Риги и мореходства на ул. Паласта в Старом городе во время работы музея.

Покупателем может стать любое физическое или юридическое лицо, имеющее подтверждение легального происхождения платёжных средств. не находящееся под санкциями, которое предложит самую высокую цену и оплатит счёт в течение двух рабочих дней со дня выписки счёта.

Желающие приобрести кубок должны до 31 июля 2026 года отправить администратору письменную заявку.

Администратор свяжется с претендентом, который предложит самую высокую цену.

Как сообщается в посте "Музея живого серебра" в соцсети "Фейсбук", кубок был изготовлен Аузерсом в 2009 году при участии его учеников. Кубок (в посте он назван вазой) охарактеризован как "одно из самых выдающихся произведений художника и яркое свидетельство его таланта, видения и мастерства".

В музее надеются, что найдётся латвийский предприниматель или меценат, который разглядит подлинную ценность этого произведения и поймёт, что вложение в культуру является вложением в будущее Латвии: "Сохраняя такие ценности в Латвии, мы сохраняем часть своей идентичности для будущих поколений".

 

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