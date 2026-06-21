Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 21. Июня Завтра: Egita, Emils, Monvids
Доступность

Хотите к психиатру за госсчёт? Ждите 2,5 месяца: пациентов всё больше, врачей — меньше (1)

© LETA 21 июня, 2026 12:43

Важно 1 комментариев

Среднее время ожидания первичного приёма у психиатра в Национальном центре психического здоровья (НЦПЗ) в прошлом году увеличилось до 78 дней, у нарколога - до 42 дней, если речь идёт о консультации за госсчёт. Об этом говорится в докладе руководства НЦПЗ за 2025 год.

В 2024 году среднее время ожидания консультации у психиатра, оплаченной государством, достигало 59 дней, в 2025-м планировалось сократить его до 33 дней.

Главная причина роста очередей в психиатрии, согласно докладу - недостаточное число врачей, чему способствует перегрузка и неконкурентоспособная оплата труда, из-за чего специалисты переходят в частные структуры.

Чтобы решить проблему доступности персонала, амбулаторно к работе в НЦПЗ приступили два помощника врача, которые под наблюдением психиатров берут на себя лечение и наблюдение за пациентами со стабилизированным психическим состоянием и урегулированной терапией. Кроме того, приняты на работу три врача-стажёра. К выписке медикаментов начинают привлекать медсестёр. 

В докладе также упоминается о том, что удалённых консультаций становится меньше, потому что пациенты предпочитают очные визиты. Помимо этого, НПЦЗ принимает пациентов из других регионов, поскольку там не хватает квот.

Пациентов в психиатрическом стационаре тоже стало больше: 5101 человек в 2025-м и 4845 - в 2024-м. Средняя продолжительность лечения (за вычетом принудительного) сократилась: в 2024 году она составляла 26,3 дня, а в 2025-м - уже 24,7 дня.

Количество пациентов стационара в последнем квартале прошлого года увеличилось также и за счёт пациентов с тяжёлыми соматическими заболеваниями, переведённых из клинических университетских больниц и региональных больниц общего профиля. Нередко такие пациенты имеют также и социальные проблемы. Из-за недостаточной социальной поддержки по месту жительства её обеспечение фактически возлагается на медучреждение.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Как действовать, если дроновую тревогу объявят, пока страна празднует Янов день?
Важно

Как действовать, если дроновую тревогу объявят, пока страна празднует Янов день? (3)

В Латвии может появиться новый город; где и каким образом?
Важно

В Латвии может появиться новый город; где и каким образом? (2)

Латвия готовится судиться с Россией; экс-президент считает, что у России нет шансов выиграть
Важно

Латвия готовится судиться с Россией; экс-президент считает, что у России нет шансов выиграть (6)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какой будет погода в Янов день? Синоптики уточнили прогноз (1)

Важно 15:54

Важно 1 комментариев

23 июня ожидается сухая погода, в Янову ночь и в Янов день местами возможен небольшой дождь, согласно последним прогнозам латвийских метеорологов.

23 июня ожидается сухая погода, в Янову ночь и в Янов день местами возможен небольшой дождь, согласно последним прогнозам латвийских метеорологов.

Читать
Загрузка

«Пусть государство снимет хотя бы видеоролик»: мэр Бауского края — об угрозе дронов (1)

Важно 14:04

Важно 1 комментариев

В Латвии должен быть разработан чёткий алгоритм действий в случае дроновой угрозы в отношении перевозок школьников, о чём в интервью агентству LETA сказал председатель Бауской краевой думы Айварс Мачек.

В Латвии должен быть разработан чёткий алгоритм действий в случае дроновой угрозы в отношении перевозок школьников, о чём в интервью агентству LETA сказал председатель Бауской краевой думы Айварс Мачек.

Читать

Ездят и ездят, несмотря на предупреждения: в этом году в РФ и РБ выезжали тысячи латвийцев (1)

Важно 13:33

Важно 1 комментариев

Как выяснило агентство LETA в Государственной погранохране, за этот год в Белоруссию выезжали 23 тысячи 885, а в Россию - 11 тысяч 439 граждан и неграждан Латвии.

Как выяснило агентство LETA в Государственной погранохране, за этот год в Белоруссию выезжали 23 тысячи 885, а в Россию - 11 тысяч 439 граждан и неграждан Латвии.

Читать

В Европарламенте договорились о пересмотре прав авиапассажиров; что меняется? (1)

Важно 13:09

Важно 1 комментариев

О том, что предварительная договорённость достигнута, агентству LETA сообщила пресс-секретарь ЕП в Латвии Кристине Лиепиня.

О том, что предварительная договорённость достигнута, агентству LETA сообщила пресс-секретарь ЕП в Латвии Кристине Лиепиня.

Читать

Европу накрыла волна жары; во Франции запрещена торговля алкоголем на мероприятиях (1)

Важно 12:13

Важно 1 комментариев

На большей части Европы продолжается сильнейшая жара, в связи с чем во Франции ограничили продажу алкоголя на общественных мероприятиях, а в Германии на большей части территории разосланы оповещения о высокой температуре, сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC. 

На большей части Европы продолжается сильнейшая жара, в связи с чем во Франции ограничили продажу алкоголя на общественных мероприятиях, а в Германии на большей части территории разосланы оповещения о высокой температуре, сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC. 

Читать

В Швейцарии начнутся переговоры США и Ирана (1)

Важно 11:48

Важно 1 комментариев

Прямые переговоры между США и Ираном должны начаться в воскресенье в Швейцарии, несмотря на заявления иранских военных о закрытии Ормузского пролива в связи с израильскими атаками на южный Ливан.

Прямые переговоры между США и Ираном должны начаться в воскресенье в Швейцарии, несмотря на заявления иранских военных о закрытии Ормузского пролива в связи с израильскими атаками на южный Ливан.

Читать