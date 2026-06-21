В 2024 году среднее время ожидания консультации у психиатра, оплаченной государством, достигало 59 дней, в 2025-м планировалось сократить его до 33 дней.

Главная причина роста очередей в психиатрии, согласно докладу - недостаточное число врачей, чему способствует перегрузка и неконкурентоспособная оплата труда, из-за чего специалисты переходят в частные структуры.

Чтобы решить проблему доступности персонала, амбулаторно к работе в НЦПЗ приступили два помощника врача, которые под наблюдением психиатров берут на себя лечение и наблюдение за пациентами со стабилизированным психическим состоянием и урегулированной терапией. Кроме того, приняты на работу три врача-стажёра. К выписке медикаментов начинают привлекать медсестёр.

В докладе также упоминается о том, что удалённых консультаций становится меньше, потому что пациенты предпочитают очные визиты. Помимо этого, НПЦЗ принимает пациентов из других регионов, поскольку там не хватает квот.

Пациентов в психиатрическом стационаре тоже стало больше: 5101 человек в 2025-м и 4845 - в 2024-м. Средняя продолжительность лечения (за вычетом принудительного) сократилась: в 2024 году она составляла 26,3 дня, а в 2025-м - уже 24,7 дня.

Количество пациентов стационара в последнем квартале прошлого года увеличилось также и за счёт пациентов с тяжёлыми соматическими заболеваниями, переведённых из клинических университетских больниц и региональных больниц общего профиля. Нередко такие пациенты имеют также и социальные проблемы. Из-за недостаточной социальной поддержки по месту жительства её обеспечение фактически возлагается на медучреждение.