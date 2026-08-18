В соцсетях появился рассказ женщины, которая пыталась записать своего ребенка у специалисту, но в BKUS ей даже не предложили места по квотам, поскольку не предполагали, что кто-то может захотеть ждать так долго.
В регистратуре ей предложили ближайшее время — примерно через месяц. Она согласилась, однако затем выяснилось, что прием будет платным и обойдется в 67 евро.
При этом процедуру, ради которой женщина изначально записывала ребёнка, во время консультации провести не должны были. Сначала требовалось пройти прием, затем отдельно записаться на процедуру, снова приехать в клинику и заплатить уже за неё.
Когда женщина спросила о возможности получить помощь по государственной программе, в регистратуре, по ее словам, удивились и заявили, что это практически невозможно.
«Я говорю:
— Окей, а если по госпрограмме?
И тут мне с таким удивлением:
— А вы что, хотели по госпрограмме? Это вообще нереально.
Я говорю:
— Ну, вообще-то да. Я именно поэтому и звонила. Просто вы мне не сказали, что предлагаете только платный приём.
И, в общем-то, это всё, что нам нужно знать о бесплатной медицине», — рассказала она.
После этого женщина обратилась в частную клинику, где несколько лет назад ребёнку уже проводили аналогичную процедуру. Там удалось получить запись всего через несколько дней. При этом стоимость оказалась примерно вдвое ниже, а саму процедуру готовы были провести сразу, за один визит.
«Видимо, когда ребёнок рождается, его нужно сразу записать по госпрограмме ко всем врачам: к дерматологу, ортопеду, ЛОРу, стоматологу, офтальмологу — мало ли что понадобится. Потому что когда это «что-то» действительно понадобится через несколько лет, как раз и подойдет ваша очередь», — иронизирует автор публикации.
Однако, как отмечает она, и такой подход не решает проблему: ведь для записи по госпрограмме теперь необходимо направление, а наличие одной записи может ограничивать возможность одновременно обратиться в другое место.
Отдельный вопрос у автора возник к сочетанию платной и государственной помощи. По ее словам, после обращения к специалисту на платной основе получить дальнейшее лечение по госпрограмме уже нельзя.
История вызвала вопросы о том, насколько реально родители могут воспользоваться заявленной бесплатной медицинской помощью для детей, если нужного специалиста по госпрограмме приходится ждать месяцами, а платный прием оказывается одновременно быстрее и в некоторых случаях дешевле.
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