Когда женщина спросила о возможности получить помощь по государственной программе, в регистратуре, по ее словам, удивились и заявили, что это практически невозможно.

«Я говорю:

— Окей, а если по госпрограмме?

И тут мне с таким удивлением:

— А вы что, хотели по госпрограмме? Это вообще нереально.

Я говорю:

— Ну, вообще-то да. Я именно поэтому и звонила. Просто вы мне не сказали, что предлагаете только платный приём.

И, в общем-то, это всё, что нам нужно знать о бесплатной медицине», — рассказала она.

После этого женщина обратилась в частную клинику, где несколько лет назад ребёнку уже проводили аналогичную процедуру. Там удалось получить запись всего через несколько дней. При этом стоимость оказалась примерно вдвое ниже, а саму процедуру готовы были провести сразу, за один визит.