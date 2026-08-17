«Начинает закрадываться мысль, что больше не хочется идти к врачу», — написала она, предположив, что подобный опыт может быть одной из причин, почему люди в Латвии запускают болезни.
В комментариях пользователи поделились собственным опытом. Одна из участниц рассказала, что во время УЗИ ее матери специалист обнаружил «большую опухоль». Однако при последующем обследовании в онкоцентре через несколько недель никакой опухоли не нашли.
Другая женщина рассказала, что из-за непонятного кровотечения обратилась примерно к восьми врачам и получила совершенно разные версии диагноза. По ее словам, один из молодых специалистов вместо полноценной консультации отпускал неуместные комментарии о ее внешности.
Еще одна пользовательница рассказала о визите бабушки к неврологу. Врач, по ее словам, избегала четкого ответа о наличии деменции, объясняя это тем, что «не любит ставить такой диагноз». Прием продолжался около 10 минут и стоил 90 евро.
Некоторые комментаторы отметили, что проблема заключается не только в диагностике, но и в отношении врачей к пациентам. Одна из женщин рассказала, что после грубых ответов специалиста написала жалобу в клинику. В результате ей бесплатно предложили консультацию другого врача, который ответил на все ее вопросы.
Были и более бытовые примеры. После приема у эндокринолога муж одной из участниц обсуждения услышал рекомендации правильно питаться, не пить, не курить и больше двигаться. «То же самое и я могла сказать за 40 евро», — пошутила она.
Другой пользователь рассказал о платном приеме у детского психиатра, который на жалобу пациента ответил: «Ну и что? У меня тоже когда-то были расстройства пищевого поведения».
При этом участники дискуссии признавали, что сталкивались и с хорошими врачами. Одна из женщин отметила, что после негативного опыта с известным гинекологом получила настолько сильную психологическую травму, что уже три года не может заставить себя снова пойти к специалисту.
В обсуждении также прозвучали вопросы конфиденциальности: одна из участниц рассказала, что ее коллега, работавшая в медицине, без разрешения просматривала информацию о ней в e-veselība.
Нашлись и те, кто считает, что современная медицина слишком сильно зависит от обследований. В частности, пользовательница пожаловалась, что гастроэнтеролог, по ее словам, практически не проводит физический осмотр до результатов УЗИ, гастроскопии и колоноскопии. При этом она похвалила врачей старой школы, которые, по ее мнению, чаще полагались на разговор с пациентом и физический осмотр.
Публикация собрала десятки подобных историй, однако участники обсуждения отмечали, что негативный опыт не означает, что все врачи работают одинаково.
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