Другая женщина рассказала, что из-за непонятного кровотечения обратилась примерно к восьми врачам и получила совершенно разные версии диагноза. По ее словам, один из молодых специалистов вместо полноценной консультации отпускал неуместные комментарии о ее внешности.

Еще одна пользовательница рассказала о визите бабушки к неврологу. Врач, по ее словам, избегала четкого ответа о наличии деменции, объясняя это тем, что «не любит ставить такой диагноз». Прием продолжался около 10 минут и стоил 90 евро.

Некоторые комментаторы отметили, что проблема заключается не только в диагностике, но и в отношении врачей к пациентам. Одна из женщин рассказала, что после грубых ответов специалиста написала жалобу в клинику. В результате ей бесплатно предложили консультацию другого врача, который ответил на все ее вопросы.