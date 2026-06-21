Ездят и ездят, несмотря на предупреждения: в этом году в РФ и РБ выезжали тысячи латвийцев

Служба госбезопасности (СГБ) многократно публично рекомендовала жителям Латвии не ездить в эти страны, поскольку там высок риск разведывательных действий, вербовки и провокаций.

СГБ обращала внимание на то, что целью российских и белорусских спецслужб может стать любой человек, независимо от рода занятий и возможности доступа к информации, подлежащей защите. Кроме того, возможности латвийских учреждений помочь соотечественникам в обеих странах ограничены.

В СГБ констатировали, что российские и белорусские спецслужбы агрессивно используют возможность расспрашивать и вербовать иностранных граждан на своей территории, где они пользуются широкой свободой действий. Сотрудники спецслужб этих стран на своей территории без промедления воспользуются агрессивными и противоправными методами для принуждения к сотрудничеству.

Если всё же нужно совершить поездку в какую-либо из обеих стран-агрессоров, СГБ советует не брать с собой мобильный телефон, особенно если в нём содержится информация по работе или конфиденциального характера.

На КПП на границе из телефона могут быть извлечены данные, его также могут инфицировать шпионскими программами. Более безопасный вариант - телефон с картой предоплаты, от которого можно избавиться после поездки. Не стоит также брать с собой компьютеры, флэшки и другие носители данных.

Мишени потенциальной вербовки выявляются уже на КПП, при этом представители спецслужб выдают себя за пограничников или действуют под прикрытием правоохранительных органов или других учреждений. Важную информацию для себя сотрудники спецслужб могут получить в ходе обычной беседы.

СГБ обращала внимание на то, что сотрудники спецслужб России и Белоруссии могут агрессивно и в ультимативной форме высказать обвинения в каком-либо нарушении или преступлении, а также попытаться принудить к сотрудничеству в обмен на освобождение от ответственности или облегчение прохождения контроля на границе.

В случае подозрений по поводу контакта с российскими или белорусскими силовиками СГБ просит сообщать об этом по круглосуточному телефону 67208964 или электронной почте info@vdd.gov.lv.