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«Я бы себе и тихий час организовал»: в сети обсуждают депутатские «каникулы»

Редакция PRESS 20 июня, 2026 13:51

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Twitter/X

В пятницу, 19 июня, Сейм Латвии завершил весеннюю сессию и ушёл на каникулы. Осенняя сессия откроется 31 августа. Это означает, что депутаты будут отдыхать два месяца с небольшим. Если, конечно, не будет внеочередных заседаний.

Такое положение дел устраивает далеко не всех жителей Латвии - на платформе "Х" народ обсуждает, нужны ли столь долгие каникулы "слугам народа" или многовато будет.

Вот что пишет по этому поводу предприниматель Арманд Брокс:

"Одна из вещей, которую мне никогда не удавалось до конца понять, это летний режим работы Сейма.

Более двух месяцев не проводятся регулярные заседания парламента. Да, депутаты продолжают работать в комиссиях, проводятся встречи и в этом году хорошо, что запланировано как минимум два внеочередных заседания летом, поскольку известны все вызовы. Однако вопрос - почему рабочий календарь законодателя по-прежнему составлен так, как будто летом время останавливается?

Ни на одном предприятии невозможно вообразить ситуацию, когда два месяца не происходят регулярные совещания руководства и принятие существенных решений откладывается на осень.

Сатверсме не требует двухмесячного перерыва в работе Сейма. Это модель работы, установленная самими политиками. Почему у важнейшей в стране институции по принятию решений до сих пор рабочий календарь составлен согласно принципам, более напоминающим прошлый век, чем современное управление государством?"

И вот что ему отвечают:

- И вообще, если летом работа тормозится, кто сказал, что у всех отпуск летом, как в нормальной организации? Ведь не детский сад и не пионерский лагерь.

- Очень точно! Кто-то придумал, кому хотелось летом отдохнуть. Следующие приходят и ничего не меняют, потому что довольно приятно, когда летом меньше работы. В конце концов это становится нормой.

- Ну, это довольно архаический остаток от документа, который в Сатверсме переписали. Никто по-настоящему не хочет менять, это не вполне правильно, но депутатам тоже надо отдыхать, нельзя же всё время спать в рабочее время.

- Уработались в поте лица, надо же и дух перевести.

- Потому что никто с них не спрашивает, не контролирует и не смотрит, потому что нет гражданского общества, потому что зачем делать, если можно не делать, а зарплата от этого не меняется, потому что у избирателя память, как у золотой рыбки.

- Я думаю, там получается такой кишмиш из-за того, что полстраны летом уходит в отпуск... Почему два месяца, я тоже не понимаю, хватило бы и 20 дней... Но, видимо, дико интенсивная работа, аж на берегу озера Комо надо отдыхать!

- Зачем работать, если можно не работать... То же самое касается компенсаций за увольнение или по окончании срока работы... Их давно уже надо было отменить... Министра увольняют за плохо сделанную работу и выплачивают три зарплаты... А ещё "советникам" и х*йпоймикому...

- Я бы на их месте установил бы для себя ещё и тихий час с 13 до 14 часов, например.

- "Ни на одном предприятии невозможно вообразить ситуацию..." Кемпинги, кафе, дорожное строительство, садоводство, сельское хозяйство, горные трассы...

- Депутаты летом едут к родне на село, грядки полоть и сено для скотинки собирать.

- Классно. Я тоже так хочу. Выберите меня. Действительно хуже работать не буду. Их в этом плане трудно превзойти.

 

 

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