После последнего затопления в дом вызывали полицию и медиков. Сам жилец по имени Алдис заявил журналистам, что квартиру снимает и считает происходящее проблемой собственника.

Владелец жилья Артур утверждает, что уже неоднократно требовал от мужчины съехать, но тот его игнорирует. По словам хозяина, действующий договор аренды давно закончился, а арендатор продолжает жить в квартире и длительное время не оплачивает счета.