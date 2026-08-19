Одна из пострадавших, Раймонда, рассказала программе Degpunktā, что вода повреждает не только стены и полы в её квартире, но иногда доходит и до нескольких этажей ниже. Жильё женщины застраховано, однако постоянные ремонты превратились для неё в серьёзную проблему.
После последнего затопления в дом вызывали полицию и медиков. Сам жилец по имени Алдис заявил журналистам, что квартиру снимает и считает происходящее проблемой собственника.
Владелец жилья Артур утверждает, что уже неоднократно требовал от мужчины съехать, но тот его игнорирует. По словам хозяина, действующий договор аренды давно закончился, а арендатор продолжает жить в квартире и длительное время не оплачивает счета.
Артур признаётся, что долго не решался действовать жёстко из жалости к жильцу, однако теперь ситуация стала почти безвыходной. Ранее к собственнику уже обращались страховые компании с требованиями компенсировать ущерб соседям.
Присяжный адвокат Янис Беровскис пояснил, что сначала необходимо зафиксировать причину затопления и ответственность конкретного лица. При этом даже после окончания договора собственнику не следует самостоятельно применять силу, менять замки или физически выселять жильца — для этого предусмотрена судебная процедура.
Пока спор остаётся нерешённым, последствия очередных потопов приходится снова устранять соседям.
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