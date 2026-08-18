Сильно разбитый автомобиль Ford временно перегородил движение на Бауском шоссе. Однако вскоре после аварии экстренные службы отбуксировали его в сторону, и транспортный поток практически восстановился. В этом серьезном столкновении участвовали еще два транспортных средства: внедорожник Toyota и тяжелый грузовик.
Водитель грузовика поясняет: «Ну, я задел заднюю часть — и всё. Как-то так. Она тоже ехала в ту сторону — поворачивала там, направлялась в Бауску. Я её задел — и всё».
Серебристый Ford остановился на шоссе, чтобы повернуть налево. Водитель грузовика, вероятно, не заметил происходящего впереди, что привело к столкновению: он врезался в заднюю часть легкового автомобиля. От удара Ford отбросило на встречную полосу, где он задел автомобиль Toyota City Bee. Этот внедорожник был арендован французом по имени Тибо для поездки в Вильнюс; ни он, ни его пассажир серьезно не пострадали. По его собственным словам, они просто оказались не в том месте и не в то время.
-Я немного потрясен — это моя первая авария, — но ничего серьезного. Нас осмотрели медики; есть небольшая болезненность из-за срабатывания подушки безопасности. Связь с CityBee отличная: нам везут новую машину, а эту заберут на эвакуаторе, — рассказал Тибо.
В то время как водитель CityBee и водитель грузовика обсуждают произошедшее с сотрудниками полиции, ситуация с водителем Ford складывается иначе. После столкновения женщину доставили в больницу для осмотра, так как она получила ссадины. Однако ее родственники сообщили, что она беременна. Сейчас самое главное — выяснить, не пострадал ли ребенок в результате аварии.
Медицинские работники не могут разглашать информацию о состоянии здоровья женщины из-за правил защиты персональных данных. Тем не менее, судя по сообщениям экстренных служб и показаниям очевидцев, 24-летняя женщина отделалась лишь сильным стрессом и незначительными ушибами. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшестви
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