Водитель грузовика поясняет: «Ну, я задел заднюю часть — и всё. Как-то так. Она тоже ехала в ту сторону — поворачивала там, направлялась в Бауску. Я её задел — и всё».

Серебристый Ford остановился на шоссе, чтобы повернуть налево. Водитель грузовика, вероятно, не заметил происходящего впереди, что привело к столкновению: он врезался в заднюю часть легкового автомобиля. От удара Ford отбросило на встречную полосу, где он задел автомобиль Toyota City Bee. Этот внедорожник был арендован французом по имени Тибо для поездки в Вильнюс; ни он, ни его пассажир серьезно не пострадали. По его собственным словам, они просто оказались не в том месте и не в то время.