Четыре человека получили травмы в Рижском регионе, шесть — в Курземе, трое — в Земгале и двое — в Латгале. Пятеро пострадавших были велосипедистами.
В 13.55 спасатели получили вызов на улицу Абренес в Виляке, где столкнулись два легковых автомобиля. Из одной машины пришлось освобождать человека, которого затем передали медикам.
За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала четырёх водителей. Во всех случаях степень опьянения была такой, что предусмотрена уголовная ответственность, а транспортное средство подлежит конфискации либо с нарушителя взыщут его стоимость.
За превышение скорости за сутки оформлен 231 протокол, ещё два водителя наказаны за агрессивную езду.
Всего полиция составила 481 протокол за нарушения правил дорожного движения.
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