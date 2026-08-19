В 13.55 спасатели получили вызов на улицу Абренес в Виляке, где столкнулись два легковых автомобиля. Из одной машины пришлось освобождать человека, которого затем передали медикам.

За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала четырёх водителей. Во всех случаях степень опьянения была такой, что предусмотрена уголовная ответственность, а транспортное средство подлежит конфискации либо с нарушителя взыщут его стоимость.