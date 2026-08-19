По прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе, как и сейчас, ожидается на 1-2 градуса ниже климатической нормы, а осадков может выпасть меньше обычного для конца августа.

В сентябре температура и количество осадков, по предварительным прогнозам, будут близки к многолетним средним значениям.