В субботу с юга приблизится новый циклон, который может принести сильные дожди на значительную территорию. Пока прогнозы его траектории расходятся, и не исключено, что наиболее интенсивные осадки пройдут южнее — над Белоруссией.
Во второй половине недели температура ночью составит +9…+16 градусов, днём воздух будет прогреваться в среднем до +17…+23 градусов.
На следующей неделе ситуация может измениться. Синоптики допускают усиление антициклона, благодаря чему погода станет суше.
По прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе, как и сейчас, ожидается на 1-2 градуса ниже климатической нормы, а осадков может выпасть меньше обычного для конца августа.
В сентябре температура и количество осадков, по предварительным прогнозам, будут близки к многолетним средним значениям.
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