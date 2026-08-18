На краю тротуара стоит электросамокат с поврежденными деталями и царапинами на боку. Выйдя из машины скорой помощи, её водитель рассказывает, что ехал по улице Кришьяниса Валдемара в сторону Вантового моста, но поездка прервалась, когда на перекрестке его с левой стороны сбил фургон.
Разговор с водителем самоката сложился следующий.
Degpunktā: «Водитель что-нибудь вам сказал? Спросил, всё ли с вами в порядке?»
Водитель самоката: «Он твердил, что я сам виноват, но я не виноват. Это он меня сбил».
Однако водитель микроавтобуса иначе описывает моменты, предшествовавшие столкновению: «Для пешеходов загорелся красный свет — у меня тоже горел красный сигнал со знаком «плюс», что означало запрещающий сигнал для них. Я убедился, что путь свободен, и тут он внезапно выскочил. Я даже не уверен, ехал ли он по дороге всё время или выехал на неё в самый последний момент».
К счастью, микроавтобус при повороте налево двигался медленно, а на водителе скутера были шлем и надлежащая защитная экипировка. Это уберегло мужчину от серьезных травм.
Degpunktā: «Царапины есть?»
Водитель скутера: «Нет, нет. Только небольшая проблема с рукой, а так всё в порядке. В Индии это нормально».
DP: «Что сказали медики?»
ВС: «Всё хорошо. Они спрашивали, хочу ли я поехать в больницу, но я отказался, так как медицина в Латвии очень дорогая, а в Индии всё бесплатно».
На перекрестке установили несколько камер видеонаблюдения; они помогут правоохранительным органам определить, кто на этот раз прав.
ФОТО скриншот видео телепрограммы «Дегпункта»
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.