Водитель самоката: «Он твердил, что я сам виноват, но я не виноват. Это он меня сбил».

Однако водитель микроавтобуса иначе описывает моменты, предшествовавшие столкновению: «Для пешеходов загорелся красный свет — у меня тоже горел красный сигнал со знаком «плюс», что означало запрещающий сигнал для них. Я убедился, что путь свободен, и тут он внезапно выскочил. Я даже не уверен, ехал ли он по дороге всё время или выехал на неё в самый последний момент».

К счастью, микроавтобус при повороте налево двигался медленно, а на водителе скутера были шлем и надлежащая защитная экипировка. Это уберегло мужчину от серьезных травм.