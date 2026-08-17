В 2025 году на дорогах Латвии произошло 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 человек погибли, а еще несколько получили серьезные травмы только из-за несоблюдения правил пассивной безопасности — водители и/или пассажиры не были пристегнуты ремнями.
Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и напомнить о важности использования ремней безопасности, во вторник, 18 августа, в 11:00 в эфире ряда радиостанций и на автозаправочных станциях прозвучит характерный автомобильный сигнал о непристегнутом ремне.
Сигнал можно будет услышать на радиостанциях группы Eiropas Hitu Radio, а также Retro FM, Radio Skonto, Radio TEV, Radio Skonto Plus, StarFM, TOP radio и на автозаправочных станциях Circle K.
«Непристегнутый ремень во время аварии может за несколько секунд изменить жизнь человека — тяжелые травмы, сложные операции и месяцы восстановления. Чтобы пристегнуть ремень, требуется всего несколько секунд, но эти секунды могут изменить всю дальнейшую жизнь. Мы, медики, видим последствия — тяжелые операции, длительную реабилитацию и пациентов, которые после аварий уже не могут вернуться к прежней жизни. Многие из этих травм могли бы быть менее тяжелыми, если бы человек был пристегнут. Безопасность дорожного движения начинается с выбора каждого из нас. Перед поездкой уделите этому всего несколько секунд — всегда пристегивайтесь», — подчеркивает травматолог, руководитель Центра травматологии Больницы травматологии и ортопедии доктор Свенс Рубулис.
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