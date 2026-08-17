Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и напомнить о важности использования ремней безопасности, во вторник, 18 августа, в 11:00 в эфире ряда радиостанций и на автозаправочных станциях прозвучит характерный автомобильный сигнал о непристегнутом ремне.

Сигнал можно будет услышать на радиостанциях группы Eiropas Hitu Radio, а также Retro FM, Radio Skonto, Radio TEV, Radio Skonto Plus, StarFM, TOP radio и на автозаправочных станциях Circle K.