На синем фоне — стрелка вверх. Если вода однажды решит вернуться на берег не ласковой волной, а стеной, времени почти не останется.
Поводом для этой тревоги стало предупреждение ЮНЕСКО. Вероятность сильного цунами в Средиземном море в ближайшие 30 лет специалисты оценивают почти как неизбежную — практически 100 процентов. Поэтому Ницца, Кань-сюр-Мер, Сен-Лоран-дю-Вар, Вильфранш-сюр-Мер, Больё-сюр-Мер и Эз официально получили статус городов, готовых к встрече с цунами.
Главная опасность скрыта не на берегу, а в двадцати километрах под водой — там проходит Лигурийский разлом, место, где Африка медленно, миллиметр за миллиметром, давит на Евразию. Земля умеет терпеть долго. Но терпение камня заканчивается внезапно.
«Это не паника, а статистическая реальность. В некоторых сценариях волна достигнет берега всего за десять минут», — говорит географ Фредерик Леоне, который работает в группе ЮНЕСКО по изучению цунами уже больше двадцати лет. Мы привыкли считать, что цунами — беда Японии, Индонезии, далёкого Тихого океана. Но Средиземное море хранит вторую по величине летопись таких катастроф на планете. Его спокойствие обманчиво.
История уже оставила здесь свои отметины. В 1887 году землетрясение в Лигурийском море подняло двухметровые волны у Антиба и Канн. В 1979-м подводный оползень разрушил порт Ниццы и унёс девять жизней. А в 2003 году землетрясение в Алжире, погубившее около 2300 человек, отправило трёхметровую волну через всё море — до Балеарских островов.
Сейсмолог Александр Рудлоф объясняет механизм цунами почти по-домашнему: ударьте снизу по стакану с водой — и волны побегут к краям. Только вместо стакана здесь целое море, а вместо удара — землетрясение, способное всколыхнуть почти всё Средиземноморье.
Учёные пока не могут назвать точную высоту будущей волны. Одни расчёты говорят о метре, другие допускают больше. Но Леоне напоминает: опасен не только рост воды, а её скорость. Даже волна в полметра способна сбить человека с ног, превратить пляжные зонтики в снаряды и сдвинуть автомобили.
Для самого Леоне эта работа давно перестала быть академической. После катастрофы 2004 года в Индийском океане, где погибли более 165 тысяч человек, он работал в Индонезии и видел главное последствие стихии: люди погибали ещё и потому, что не знали, что означает внезапно отступившее море.
Поэтому сегодня на всём французском побережье Средиземного моря действует простое правило. Если объявлено предупреждение о цунами — или вода неожиданно начинает уходить от берега, открывая морское дно, — нельзя стоять и смотреть. Нужно немедленно уходить минимум на 200 метров от воды или подниматься выше пяти метров над уровнем моря.
Иногда цивилизация выражает свою мудрость не в небоскрёбах и спутниках. Иногда — в небольшом синем знаке на обочине дороги, который напоминает: море может быть прекрасным. Но однажды ему может понадобиться всего десять минут, чтобы вспомнить о своей силе.
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