«Это не паника, а статистическая реальность. В некоторых сценариях волна достигнет берега всего за десять минут», — говорит географ Фредерик Леоне, который работает в группе ЮНЕСКО по изучению цунами уже больше двадцати лет. Мы привыкли считать, что цунами — беда Японии, Индонезии, далёкого Тихого океана. Но Средиземное море хранит вторую по величине летопись таких катастроф на планете. Его спокойствие обманчиво.

История уже оставила здесь свои отметины. В 1887 году землетрясение в Лигурийском море подняло двухметровые волны у Антиба и Канн. В 1979-м подводный оползень разрушил порт Ниццы и унёс девять жизней. А в 2003 году землетрясение в Алжире, погубившее около 2300 человек, отправило трёхметровую волну через всё море — до Балеарских островов.

Сейсмолог Александр Рудлоф объясняет механизм цунами почти по-домашнему: ударьте снизу по стакану с водой — и волны побегут к краям. Только вместо стакана здесь целое море, а вместо удара — землетрясение, способное всколыхнуть почти всё Средиземноморье.