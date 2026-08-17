Первое собрание держателей облигаций 3 августа не состоялось из-за отсутствия необходимого кворума.
Кворум повторного собрания должен составлять не менее 25% от общей основной суммы облигаций.
В 2024 году «airBaltic» выпустила облигации на сумму 380 миллионов евро с процентной ставкой 14,5% годовых, в том числе государство приобрело облигации на сумму 50 миллионов евро. Латвию на собрании будет представлять Государственная казна.
На собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года.
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