Андис подбежал к троллейбусу и увидел, что там пострадало пять человек. Им пыталась помочь одна девушка по имени Кристиана. Мужчина предложил ей свою помощь. Пока медики не вывели из троллейбуса последнего из пострадавших, оба они помогали пассажирам, чем могли.

«Мы не медики. Мы профессионально не обучены для работы в таких ситуациях. У нас не было особых знаний или экипировки. Но в тот момент что-то в нас заставило просто действовать и помогать людям, которым это было необходимо.

Зачем я всё это рассказываю?