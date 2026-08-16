Рижанин по имени Андис пишет, что он долго думал, говорить ли об этом публично, но всё же решился: «Всё же на данный момент, кажется, эмоции сильнее мыслей, и молчать о пережитом я не в состоянии».
Андис, вернувшись домой с работы, через несколько минут услышал, что по ул. Бруниниеку мчится оперативный транспорт с включённой сиреной. Примерно через 10-15 секунд раздался звук, который, как пишет Андис, надолго останется в его памяти. Он решил пойти посмотреть, что случилось.
«На месте ДТП перед моими глазами открылось зрелище, из-за которого у меня перехватило дух. Вокруг было человек тридцать, но большинство их подняли мобильные телефоны и снимали на видео только что случившееся несчастье», — рассказывает он.
Андис подбежал к троллейбусу и увидел, что там пострадало пять человек. Им пыталась помочь одна девушка по имени Кристиана. Мужчина предложил ей свою помощь. Пока медики не вывели из троллейбуса последнего из пострадавших, оба они помогали пассажирам, чем могли.
«Мы не медики. Мы профессионально не обучены для работы в таких ситуациях. У нас не было особых знаний или экипировки. Но в тот момент что-то в нас заставило просто действовать и помогать людям, которым это было необходимо.
Зачем я всё это рассказываю?
Затем, что я очень огорчён и сердит.
На то, какими равнодушными и циничными мы иногда способны быть.
Я понимаю, что такое зрелище может шокировать. Я понимаю, что не все знают, как действовать на месте ДТП. Но мне исключительно трудно понять ситуацию, когда десятки людей стоят вокруг и ведут съёмку происходящего на свои телефоны, в то время как люди на расстоянии всего нескольких метров находятся в тяжёлом состоянии и нуждаются в помощи.
За пару минут снаружи собралось более тридцати человек.
Но в троллейбусе пострадавшим помогали мы вдвоём.
Может быть, этот пост кого-нибудь побудит на секунду отложить телефон и подумать. Любой из нас мог оказаться в этом троллейбусе. Любой из нас мог быть тем человеком, которому была необходима помощь.
Поэтому, пожалуйста, давайте задумаемся.
Давайте отложим в сторону равнодушие и цинизм по отношению к окружающим. Если не знаем, что делать, можем позвонить на 112, спросить у медиков, полицейских или просто поинтересоваться, нужна ли помощь. Но давайте не будем делать чужую беду контентом в своём телефоне.
Мне понадобится время, чтобы этот вечер как следует обмозговать. Будет трудно.
От души желаю всем пострадавшим в ДТП скорого и успешного выздоровления.
Особенное невыразимое «спасибо» Кристиане за смелость, человечность и за то, что она в тот момент не прошла мимо. Ты мне напомнила, что человечность всё ещё существует.
Фото увековечено в момент, когда троллейбус опустел — всех пострадавших передали в распоряжение медикам».
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