Как заявили в Госполиции, по мере выяснения обстоятельств случившегося и анализа материалов, полученных с помощью технических средств, было установлено, что всё же трафарированный полицейский микроавтобус, ехавший по вызову со включённым звуковым сигналом и проблесковым маячком, в момент столкновения ехал на красный свет.
Судя по видеозаписям, экипаж Госполиции пересёк перекрёсток слишком быстро, не убедившись в том, что проезд безопасен. В момент аварии экипаж ехал на вызов категории «А», связанный с несовершеннолетними лицами, пояснили в полиции.
Госполиция заявляет, что она сразу же после ДТП даёт СМИ предварительную информацию. Лишь затем, по мере проверки видео и дачи показаний, следствие выясняет все обстоятельства.
Уголовный процесс согласно подсудности будет передан для ведения следствия Бюро внутренней безопасности.
Изначально сообщалось, что полицейский микроавтобус ехал на зелёный свет.
Крупная авария, о которой вчера извещали СМИ, произошла 14 августа в 17:04 на перекрёстке ул. Бруниниеку и Авоту в Риге. В результате столкновения полицейского микроавтобуса, троллейбуса 11-го маршрута и двух легковых автомашин BMW и Renault пострадали девять человек, в том числе две сотрудницы Госполиции и водитель BMW.
Все пострадавшие в стабильном состоянии с различными травмами были доставлены в медучреждения.
Уже вечером в пятницу на платформе «Х» появился пост, автор которого обращается к Госполиции и главе МВД Янису Домбраве с вопросом, почему Госполиция распространила в СМИ информацию о том, что полицейский микроавтобус ехал на зелёный свет. К посту приложено видео, из которого, как утверждает автор, ясно видно, что на зелёный ехал как раз троллейбус.
(Иллюстративное фото.)
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