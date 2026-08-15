Судя по видеозаписям, экипаж Госполиции пересёк перекрёсток слишком быстро, не убедившись в том, что проезд безопасен. В момент аварии экипаж ехал на вызов категории «А», связанный с несовершеннолетними лицами, пояснили в полиции.

Госполиция заявляет, что она сразу же после ДТП даёт СМИ предварительную информацию. Лишь затем, по мере проверки видео и дачи показаний, следствие выясняет все обстоятельства.