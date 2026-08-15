Депутат при этом призывает установить законом, что оплаченная предвыборная агитация должна проводиться на государственном языке, в том числе латгальском письменном или ливском. Это касается радио- и телепрограмм в электронных СМИ, аудиовизуальных услуг по запросу, публичного внешнего пространства и помещений, периодических изданий, бюллетеней, книг и другой печатной продукции, а также интернета.

Предложения поданы для поправок к Закону об электронных средствах массовой информации в третьем чтении.