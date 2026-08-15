Эти поправки предлагается внести в статью закона, который регулирует деятельность общественных электронных СМИ.
Депутат при этом призывает установить законом, что оплаченная предвыборная агитация должна проводиться на государственном языке, в том числе латгальском письменном или ливском. Это касается радио- и телепрограмм в электронных СМИ, аудиовизуальных услуг по запросу, публичного внешнего пространства и помещений, периодических изданий, бюллетеней, книг и другой печатной продукции, а также интернета.
Предложения поданы для поправок к Закону об электронных средствах массовой информации в третьем чтении.
Справка: в Латвии и за её пределами насчитывается около 20–40 человек, которые свободно или уверенно общаются на ливском языке (уровень B1 и выше), выучив его как второй язык. Примерно 150–210 человек владеют языком на базовом начальном уровне (A1–A2), изучая его самостоятельно или на курсах.
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