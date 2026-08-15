Брокане считает, что у предпринимателей вызывает опасение не только количество новых регулировок, но и тот момент, что отдельные требования до сих пор не разъяснены достаточно: «А когда появляются ещё регулировки, то неясно, как их будут трактовать».
Она особенно отметила требования, связанные с защитой личных данных и регулированием политической рекламы. По её словам, в отрасли до сих пор нет полной ясности, как будут интерпретированы новые требования на практике: «Штрафы огромны, это может поставить предприятия под угрозу. Это и защита частного лица, и регулирование политической рекламы у нас, которое не разъясняется. Каждый трактует как-то по-своему, чтобы его применить. Я бы сказала — бесит».
Глава рекламного агентства считает, что чрезмерное регулирование может ослабить конкурентоспособность европейских предприятий в мире, причём это проблема не только крупных предприятий — малым предприятиям тоже необходимо вкладывать больше ресурсов, чтобы обеспечить соответствие регулированию.
По мнению Брокане, дополнительные затраты для предприятий могут в конечном итоге отразиться на ценах товаров и услуг: «А что это значит? Это увеличивает цену товара. Цена будет выше, чем в остальном мире».
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