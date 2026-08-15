Она особенно отметила требования, связанные с защитой личных данных и регулированием политической рекламы. По её словам, в отрасли до сих пор нет полной ясности, как будут интерпретированы новые требования на практике: «Штрафы огромны, это может поставить предприятия под угрозу. Это и защита частного лица, и регулирование политической рекламы у нас, которое не разъясняется. Каждый трактует как-то по-своему, чтобы его применить. Я бы сказала — бесит».

Глава рекламного агентства считает, что чрезмерное регулирование может ослабить конкурентоспособность европейских предприятий в мире, причём это проблема не только крупных предприятий — малым предприятиям тоже необходимо вкладывать больше ресурсов, чтобы обеспечить соответствие регулированию.