При необходимости до 20 часов 16 августа будет ограничено судоходство по Даугаве на участке от Каменного до Вантового моста. В субботу с 23 часов до полуночи оно на этом участке Даугавы прекращено.

Как информирует предприятие Rīgas satiksme, в субботу и воскресенье, 15-16 августа, общественным транспортом и автостоянками в Риге можно пользоваться бесплатно, на некоторых маршрутах организованы дополнительные рейсы.

В эти дни парковаться бесплатно можно на платных автостоянках, которыми заведует Rīgas satiksme, кроме подземной парковки на ул. К. Валдемара, 5а, рядом с Домом конгрессов.