Сегодня, 15 августа, закрыто движение на набережной 11 ноября и в Старой Риге. Изменения касаются и ряда других улиц в центре Риги.
До воскресенья в Старой Риге и на набережной 11 ноября закрыты также зоны размещения средств индивидуальной мобильности. На территориях, где проводятся праздничные мероприятия, запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и гужевого транспорта.
Запреты на остановку и стоянку транспорта действуют на отдельных участках бульвара Аспазияс, ул. Калькю и Кришьяня Барона.
При необходимости до 20 часов 16 августа будет ограничено судоходство по Даугаве на участке от Каменного до Вантового моста. В субботу с 23 часов до полуночи оно на этом участке Даугавы прекращено.
Как информирует предприятие Rīgas satiksme, в субботу и воскресенье, 15-16 августа, общественным транспортом и автостоянками в Риге можно пользоваться бесплатно, на некоторых маршрутах организованы дополнительные рейсы.
В эти дни парковаться бесплатно можно на платных автостоянках, которыми заведует Rīgas satiksme, кроме подземной парковки на ул. К. Валдемара, 5а, рядом с Домом конгрессов.
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