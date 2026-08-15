Сотрудники муниципальной полиции спасли из воды человека и доставили его на берег на водном мотоцикле, затем передали его в распоряжение медиков Службы неотложной медицинской помощи.

Спасатели обследовали место аварии на лодке, утечки каких-либо веществ и людей в воде не обнаружили.