«Ты замечаешь, что на земле лежит картинка, и первый инстинкт — что это такое? Ты берёшь, чтобы дети не увидели, просматриваешь всю территорию и видишь, что есть ещё — картинка не единственная», — рижанка Анна рассказывает, как всё было.
На некоторых из этих неприличных картинок изображены половые органы, причём похоже, что это не фотографии людей, а рисованные иллюстрации из какой-то книги.
Ещё на одной картинке видна надпись на немецком языке и нарисован дошкольник, сидящий на унитазе.
Неожиданная находка вызвала растерянность у родителей. Они позвонили в полицию и передали картинки сотрудникам.
«На камерах наверняка должно быть. Этот момент было бы возможно найти, если очень захотеть. У кого и как это выпало или кто-то специально положил, как это произошло… Честно говоря, со мной такое странное впервые. Неприятно. Хочется уйти с площадки и больше не ходить или всё время смотреть направо и налево… Когда увидишь что-то такое, ты на людей смотришь иначе. Может, это он, а может — он… И начинаются подозрения», — делится своими соображениями Анна.
Рижская муниципальная полиция информирует: хотя Верманский сад оборудован камерами видеонаблюдения, вокруг детской площадке их всё же нет. Найденные изображения переданы коллегам из Госполиции.
«Полиция, оценив их и придя к выводу, что конкретные лица не видны и состава преступного деяния не имеется, зарегистрировала случившееся как информацию, связанную с риском. То есть зафиксировала в профилактических целях», — поясняет представитель Госполиции Гита Гжибовска.
Каково предназначение этих картинок и как они оказались там, где оказались, можно лишь догадываться. В любом случае родителям лучше быть поосторожнее и держать глаза открытыми в публичном месте, находясь там с детьми.
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