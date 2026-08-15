Неожиданная находка вызвала растерянность у родителей. Они позвонили в полицию и передали картинки сотрудникам.

«На камерах наверняка должно быть. Этот момент было бы возможно найти, если очень захотеть. У кого и как это выпало или кто-то специально положил, как это произошло… Честно говоря, со мной такое странное впервые. Неприятно. Хочется уйти с площадки и больше не ходить или всё время смотреть направо и налево… Когда увидишь что-то такое, ты на людей смотришь иначе. Может, это он, а может — он… И начинаются подозрения», — делится своими соображениями Анна.

Рижская муниципальная полиция информирует: хотя Верманский сад оборудован камерами видеонаблюдения, вокруг детской площадке их всё же нет. Найденные изображения переданы коллегам из Госполиции.