За рулем находилась женщина 1992 года рождения. Полиция также установила, что ребенок ростом менее 150 сантиметров перевозился без детского кресла и не был пристегнут.
На водительницу завели два административных дела. За каждое нарушение ей назначили штраф по 30 евро, то есть всего 60 евро.
Полиция напомнила водителям, что безопасность детей необходимо обеспечивать независимо от продолжительности поездки.
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