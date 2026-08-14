При этом цифра 400 не означает общее число участников июльского призыва. По официальным данным Минобороны, 17 июля службу должны были начать 1277 молодых людей, большинство из которых поступили добровольно. Из них 1225 выбрали 11-месячную службу, ещё 52 — пятилетнюю службу в Земессардзе.

Таким образом, данные об обязательном отборе нельзя напрямую сопоставлять с общим числом начавших службу. Итоговое количество призванных меняется после медицинских проверок, отсрочек, обжалований и других предусмотренных законом процедур.

За нарушение обязанностей, связанных с призывом и прохождением Службы государственной обороны, законодательство предусматривает административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.