За неявку на назначенную проверку без уважительной причины предусмотрено предупреждение или штраф до 750 евро. Такое наказание может применяться повторно, если человек продолжает игнорировать требования, связанные с призывом.
Старший эксперт департамента Службы государственной обороны Министерства обороны Свенс Янис Анджанс рассказал 360TV Ziņas, что некоторые призывники перестали выходить на связь ещё в 2024 году.
Часть молодых людей обжаловала решения о призыве. Кроме того, по данным телеканала, около трети прошедших медицинскую проверку были признаны непригодными к службе из-за состояния здоровья.
При этом цифра 400 не означает общее число участников июльского призыва. По официальным данным Минобороны, 17 июля службу должны были начать 1277 молодых людей, большинство из которых поступили добровольно. Из них 1225 выбрали 11-месячную службу, ещё 52 — пятилетнюю службу в Земессардзе.
Таким образом, данные об обязательном отборе нельзя напрямую сопоставлять с общим числом начавших службу. Итоговое количество призванных меняется после медицинских проверок, отсрочек, обжалований и других предусмотренных законом процедур.
За нарушение обязанностей, связанных с призывом и прохождением Службы государственной обороны, законодательство предусматривает административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.
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