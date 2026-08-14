Для этого мужчина вставил текст белым шрифтом на белом фоне размером всего 3 пункта.
Скрытая инструкция предназначалась непосредственно для ИИ. Если документ попадёт на анализ языковой модели, она должна была согласовать свой ответ с позицией автора и поддержать требуемое им решение по делу.
То есть обычному читателю предлагался судебный документ. А где-то внутри него находилась отдельная маленькая инструкция для будущего электронного читателя.
Расчёт, видимо, был на то, что когда-нибудь документ загрузят в ChatGPT или другую систему и невидимый текст поможет немного направить её юридические размышления в нужную сторону.
Подвела автора неожиданная вещь: человеческая наблюдательность.
Суд заметил, что на страницах слишком много подозрительного пустого пространства. Его проверили внимательнее и обнаружили спрятанный белый текст.
Находчивость не пропала даром. Суд запретил мужчине подавать документы в электронном виде без предварительного разрешения. Теперь свои бумаги ему придётся отправлять или приносить в обычном бумажном виде.
ИИ перехитрить, возможно, получилось бы.
Судью — нет.
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