Скрытая инструкция предназначалась непосредственно для ИИ. Если документ попадёт на анализ языковой модели, она должна была согласовать свой ответ с позицией автора и поддержать требуемое им решение по делу.

То есть обычному читателю предлагался судебный документ. А где-то внутри него находилась отдельная маленькая инструкция для будущего электронного читателя.