«Как это получается, что летом существуют ограничения на покупку гранул, потому что изготовители, дескать, в первую очередь поставляют за рубеж? Тем временем Латвия производит в 10 раз больше, чем сама потребляет. Не должно ли быть для жителей Латвии какого-то приоритета? Собирается ли в Минклимата кто-то вообще это как-то решать, Янис Витенбергс?» — пишет он в своём твите.
Глава Минклимата, впрочем, не откликнулся, но пост довольно активно обсуждается. Вот, в частности, что отвечают Дидзису:
— О свободной торговле слышал? Когда цены на белый хлеб начнём регулировать?
— Даже не 30, а 20 мешков. Именно так, ты даже купить не можешь. Я в Depo видел — 1 поддон уже месяца три. Ты даже теоретически не можешь купить, так что на тему «плати 500+ евро — и будет», не трынди. Позвони, тебе скажут — может, в октябре будет, и всё.
— Похоже на рыночную нишу с огромным потенциалом.
— Да ведь гранулы свободно доступны, все строительные магазины полны. Где у тебя проблема-то? Я, например, уже 6 поддонов купил — заказал, и мне через 5 дней привезли. В чём проблема?
— В Польше на гранулы и брикеты — мощные субсидии от государства. Чистое уродование рынка, в то время как здесь пижоны пищат о «свободном рынке». Или ограничивай экспорт, или разрешай импорт из Белоруссии, подобно тому как Западная Европа может покупать русский СПГ (сжиженный природный газ — Ред.).
— Например, изготовитель брикетов в Видземе берёт заказы в очередь на октябрь (?), а до этого всё гонит в сказочную страну субсидий — Польшу. Если в Белоруссии можно достать, причём дешевле, может, надо разрешить импорт? Если Западная Европа греется русским СПГ, почему мы должны замерзать?
— Ну, это влияние санкций против стран-агрессоров на тех, кто санкции устанавливает. До наложения санкций дефицит в торговле закрывали белорусские гранулы. Потом установили санкции, это слагаемое выкинули из уравнения, и началась лихорадка. Тем временем белорусы продают спекулянтам, те отмывают, и…
— Мне кажется, что это именно решение Минклимата, чтобы заставить людей подключаться к центральному теплоснабжению?
— Зачем думать? Во-первых, можно будет показать статистику экспорта как результат добрых дел правительства. Во-вторых, держится высокая цена — изготовителю и торгашу хорошо, а потоку НДС — ещё лучше. А человек… да кого в Латвии интересует человек…
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