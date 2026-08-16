— В Польше на гранулы и брикеты — мощные субсидии от государства. Чистое уродование рынка, в то время как здесь пижоны пищат о «свободном рынке». Или ограничивай экспорт, или разрешай импорт из Белоруссии, подобно тому как Западная Европа может покупать русский СПГ (сжиженный природный газ — Ред.).

— Например, изготовитель брикетов в Видземе берёт заказы в очередь на октябрь (?), а до этого всё гонит в сказочную страну субсидий — Польшу. Если в Белоруссии можно достать, причём дешевле, может, надо разрешить импорт? Если Западная Европа греется русским СПГ, почему мы должны замерзать?

— Ну, это влияние санкций против стран-агрессоров на тех, кто санкции устанавливает. До наложения санкций дефицит в торговле закрывали белорусские гранулы. Потом установили санкции, это слагаемое выкинули из уравнения, и началась лихорадка. Тем временем белорусы продают спекулянтам, те отмывают, и…