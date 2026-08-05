На сегодняшний день к инициативе присоединились компании Palleteries (бренд Top Granulas), Latgranula и Baltic Wood Trade. Министерство призывает и других производителей поддержать соглашение.

Латвия является одним из крупнейших производителей древесных гранул в Европейском союзе. Пеллеты используют для отопления около 40 тысяч домохозяйств, что составляет примерно 5% всех домашних хозяйств страны. Ежегодное потребление этого вида топлива достигает около 200 тысяч тонн.