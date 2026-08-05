Согласно меморандуму, производители добровольно обязуются поддерживать стабильные поставки гранул на латвийский рынок, придерживаться прозрачной ценовой политики и считать энергетическую безопасность населения одним из своих главных приоритетов.
На сегодняшний день к инициативе присоединились компании Palleteries (бренд Top Granulas), Latgranula и Baltic Wood Trade. Министерство призывает и других производителей поддержать соглашение.
Латвия является одним из крупнейших производителей древесных гранул в Европейском союзе. Пеллеты используют для отопления около 40 тысяч домохозяйств, что составляет примерно 5% всех домашних хозяйств страны. Ежегодное потребление этого вида топлива достигает около 200 тысяч тонн.
В министерстве отмечают, что в последние годы из-за геополитической ситуации, изменений в цепочках поставок и роста спроса в Европе гранулы значительно подорожали, а в отдельные периоды возникали перебои с их доступностью.
Ранее Министерство климата и энергетики также призвало предприятие Latvijas Valsts meži увеличить объем сырья для производства биотоплива, уделяя особое внимание внутреннему рынку. Кроме того, в Центр защиты прав потребителей и Совет по конкуренции направлено обращение с просьбой усилить контроль за рынком гранул и проверить, не допускаются ли между его участниками запрещенные соглашения.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.